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La Confederación Brasileña de Fútbol se pronuncia sobre el futuro de Carlo Ancelotti tras la participación de la 'canarinha' en el Mundial: "Inicio de una nueva etapa"

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña - Foto: EFE
Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña - Foto: EFE
Ancelotti, de 67 años, se reunió en la sede de la CBF en Rio de Janeiro con el coordinador general de selecciones masculinas, Rodrigo Caetano.

Semanas después de la eliminación temprana de Brasil del Mundial 2026 tras caer ante Noruega en octavos de final, la Confederación Brasileña se pronunció sobre el futuro del entrenador Carlo Ancelotti al frente de la “canarinha”.

A través de un comunicado, la CBF aseguró que Ancelotti ya se encuentra en territorio brasileño tras tomarse un tiempo de descanso luego del Mundial.

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, volvió este martes al gigante sudamericano para retomar su trabajo y empezar a reorganizar al equipo con vistas al Mundial 2030, informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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Ancelotti, de 67 años, se reunió en la sede de la CBF en Rio de Janeiro con el coordinador general de selecciones masculinas, Rodrigo Caetano, y comenzó a trazar la hoja de ruta de la Canarinha hacia la próxima Copa del Mundo, tras el fracaso sufrido en Norteamérica 2026.

"Vamos a iniciar el montaje de un nuevo equipo, observando y probando a jóvenes jugadores, pero sin soltar la mano de futbolistas que estuvieron con nosotros en el Mundial y que todavía pueden contribuir con la Seleção", dijo Ancelotti, citado en un comunicado de la CBF.

Los próximos compromisos previstos para Brasil serán dos partidos amistosos como visitante frente a Australia, anunciados por la federación de ese país para el 25 de septiembre en Townsville y cuatro días después en Brisbane.

Según reportes de prensa, hay negociaciones para que el equipo juegue un tercer amistoso en esta fecha FIFA para partidos internacionales contra India en Calcuta.

Cabe recordar que la siguiente fecha FIFA está fijada en noviembre.

Entrenador cinco veces ganador de la Liga de Campeones de Europa con el Milán y el Real Madrid, Ancelotti había renovado hasta 2030 su contrato como director técnico de Brasil antes de disputarse la Copa del Mundo.

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Desde que el italiano debutó al mando de la selección verdeamarela, el equipo ha jugado 17 partidos, con diez victorias, tres empates y cuatro derrotas.

A la espera de la definición del formato por la posible ampliación del Mundial 2030 hasta 64 selecciones, las eliminatorias sudamericanas comenzarían en el segundo semestre de 2027.

Y en 2028 está en agenda la Copa América, que se jugaría en Estados Unidos, según adelantó la CBF, aunque la sede del torneo aún está por confirmarse.

Cícero Souza, gerente general de selecciones masculinas; Juan Santos, coordinador técnico; Cristiano Nunes, coordinador de preparación física; Bruno Baquete y Thomaz Araújo, analistas de desempeño; Guilherme Passos, fisiólogo; y Sérgio Dimas, supervisor general, estuvieron junto a Caetano en la jornada de trabajo con Ancelotti.

"Es el inicio de una nueva etapa (...). Vamos trabajar mucho para que podamos representar bien a nuestro país en todas las competiciones que tenemos por delante", dijo Caetano.

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