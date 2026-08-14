Figura de la Selección Argentina y campeón del mundo deja el fútbol inglés tras cinco años: llegaría al Atlético de Madrid por cifra millonaria

El defensa argentino Cristian "Cuti" Romero anunció este viernes su salida del Tottenham, en un momento en el que la prensa insiste en que está cerca de unirse al Atlético de Madrid en una operación que ascendería a 40 millones de euros (46,2 millones de dólares).

Romero fue una figura controvertida durante sus cinco años en Londres, sufriendo varias suspensiones, pero también un emblema de los Spurs, donde fue capitán y disputó 156 partidos.

Fue incluso elegido el mejor jugador de la final ganada por el Tottenham al Manchester United en la Europa League en 2025.

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"Hoy me despido de un lugar que, durante cinco temporadas, fue mucho más que un club", dijo Romero en Instagram.

"Fue mi hogar, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos", continuó el jugador de 28 años.

"El camino no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, por encima de todo, el cariño que recibí durante estos cinco años", concluyó.

Cristian Romero formó parte del plantel campeón del mundo de Argentina en 2022 y estuvo recientemente en el Mundial 2026 con la Albiceleste, siendo titular en la final perdida ante España (1-0).