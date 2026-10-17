Abelardo de la Espriella rechaza atentado contra exalcalde de Jamundí y ordena capturar a los responsables del ataque

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, rechazó este sábado el atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exconcejal y exalcalde de Jamundí, Valle del Cauca, y expresó su pesar por el asesinato de Felipe López, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), durante el ataque.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el mandatario manifestó su solidaridad con Ramírez y con los familiares del funcionario asesinado.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno nacional de fortalecer la seguridad de los dirigentes políticos y las autoridades territoriales en todo el país.

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De La Espriella calificó de inaceptable la agresión contra el exmandatario local, quien estuvo al frente de la Alcaldía de Jamundí entre 2020 y 2023.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el jefe de Estado ordenó a la Policía Nacional activar de inmediato sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

El presidente aseguró que se adelantarán las acciones necesarias para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia. Además, reiteró que su Gobierno trabajará para garantizar la protección de los ciudadanos en todo el territorio nacional.

"He ordenado a la Policía Nacional desplegar todas sus capacidades para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales, en coordinación con la Fiscalía. Este crimen no quedará impune. En la Patria Milagro protegeremos a todos los colombianos", puntualizó