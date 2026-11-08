Las impactantes imágenes que dejó sismo de magnitud 5,7 este domingo en Japón: se reportan varios heridos

Este domingo, un sismo de magnitud 5,7 dejó más de 20 heridos en el centro de Japón, según reportaron las autoridades y medios locales.

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De acuerdo con los reportes de la Agencia Meteorológica Japonesa, el movimiento telúrico se registró a las 01H04 (16H04 GMT del sábado) en el oeste de la prefectura de Shizuoka, a 40 km de profundidad.

El diario local Chunichi Shimbun y la televisión Tokai TV reportaron al menos 24 heridos en Shizuoka, a unos 200 kilómetros al oeste de Tokio, y la prefectura vecina de Aichi.

Por su parte, un funcionario de seguridad de Aichi indicó que se registraron 16 heridos leves, mientras que la prefectura de Shizuoka indicó que había tres heridos, incluida una mujer de 90 años que cayó de su cama.

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En cuanto a la infraestructura, se registraron algunos daños materiales como ventanas rotas en varias ciudades, mientras que el tráfico ferroviario tuvo que ser interrumpido en la mañana del domingo en la región afectada.

Cabe subrayar que Japón se encuentra ubicado en la conjunción de cuatro grandes placas tectónicas y sufre alrededor de 18% de los sismos registrados en el mundo.