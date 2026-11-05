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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Los Ángeles

Socialista nacida en la India es la nueva alcaldesa de una de las ciudades más importantes de Estados Unidos

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Nithya Raman (AFP)
Nithya Raman (AFP)
La concejal, afiliada a los Socialistas Demócratas de Estados Unidos, se impuso a la alcaldesa saliente, quien reconoció su derrota por teléfono.

La socialista Nithya Raman desbancó a la demócrata Karen Bass y será la próxima alcaldesa de Los Ángeles, tras una reñida contienda entre dos antiguas aliadas.

Bass, actual alcaldesa, llamó a Raman el jueves para reconocer su derrota. Con tres cuartas partes de los votos escrutados, los últimos datos daban a Raman el 52 % de los sufragios frente al 48 % de Bass.

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“Me siento profundamente honrada de ser su próxima alcaldesa”, dijo Raman, de 45 años, en un comunicado difundido en redes sociales.

“Amo esta ciudad. Creo en su gente. El trabajo que tenemos por delante será difícil, y el cambio llevará tiempo. Y juntos, vamos a construir un futuro tan extraordinario como la ciudad a la que llamamos hogar”, añadió.

Raman hizo campaña en la segunda ciudad más grande del país con una plataforma que llamó “política de los baches”.

Con ella presentó los faroles rotos y las aceras destrozadas como fracasos del liderazgo de su predecesora. También canalizó la indignación de los votantes más jóvenes por el alto costo de la vida.

Su victoria se suma a la lista de triunfos de candidatos respaldados por los Socialistas Demócratas de Estados Unidos, que han impulsado a dirigentes de izquierda a cargos en ciudades de todo el país y en el Congreso.

Raman fue la primera concejal de Los Ángeles afiliada a esa organización. Ahora dirigirá la meca del entretenimiento mientras la ciudad se prepara para albergar los Juegos Olímpicos de 2028.

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Bass, de 73 años, fue elegida en 2022 como la primera alcaldesa negra en la historia de Los Ángeles. Llegó al cargo con décadas de experiencia en los gobiernos estatal y federal, pero su mandato estuvo plagado de reveses, entre ellos el manejo de los mortales incendios forestales de 2025.

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