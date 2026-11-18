En medio de varios ciberataques a nivel mundial en los últimos años, una federación mundial de un deporte importante sufrió un ataque en las últimas horas.

Se trata de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF), que anunció haber sido víctima de un ciberataque, unos días después de haber confirmado que Rusia no puede participar en el Mundial Sub-20 de su deporte.

VEA TAMBIÉN ¿Ciberataques coordinados? Congreso de EEUU exige respuestas por fallas tecnológicas o

La web oficial de la IIHF seguía sin funcionar el miércoles por la mañana, varias horas después de la publicación en la misma de una fotografía en la que se veía a jugadores rusos festejando una victoria junto al texto: "¿Tenéis miedo de enfrentaros a Rusia? Habéis excluido al único equipo al que no podéis derrotar".

La imagen fue retirada tras el ciberataque de la web, que pasó a estar "temporalmente indisponible" por "mantenimiento", según un mensaje.

En un comunicado en la red social X, la IIHF explicó haber sido "víctima de un ciberataque".

"Condenamos firmemente estos actos y tomamos todas las medidas necesarias para investigar el origen del ataque y restablecer nuestros sistemas", apuntó.

"Nuestras plataformas estarán de nuevo operativas en cuanto estén aseguradas. La IIHF está decidida a proteger la integridad de nuestra organización y preservar nuestro deporte", añadió.

Este incidente se produce dos días después de que la IIHF confirmara la exclusión de Rusia del Mundial juvenil, que se disputa a finales de este año y principios de 2027 en Canadá.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) había determinado a finales de octubre que Rusia debía ser reintegrada en los Mundiales de hockey sobre hielo desde esta temporada. La IIHF, que veta a ese país desde la invasión de Ucrania en 2022, lamentó en ese momento el veredicto.

Canadá anunció por su parte que no iba a suministrar visados a los jugadores rusos para ese Mundial júnior, programado del 26 de diciembre al 5 de enero en Alberta.

La IIHF estableció entonces que Rusia no iba a poder disputar el torneo y designó a Noruega como su sustituto.

Rusia debe en principio participar en el Mundial absoluto del próximo mes de mayo en Alemania, aunque varios países (Suecia, Finlandia, República Checa) afirmaron que se negarían a enfrentarse allí contra esa selección.