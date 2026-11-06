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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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FBI

FBI confirma arresto del padre de Meghan Markle tras el hallazgo de material de abuso sexual de menores en EE. UU. y Filipinas

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
La duquesa de Sussex, Meghan Markle-Foto: EFE
La duquesa de Sussex, Meghan Markle-Foto: EFE
El padre de la duquesa de Sussex fue arrestado tras una investigación internacional que involucró hallazgos en Estados Unidos y Filipinas, con una pena potencial de hasta 20 años.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó este viernes la detención de Thomas Markle Sr., de 82 años y padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, acusado formalmente por el Gobierno de los Estados Unidos de un cargo de posesión de material de abuso sexual de menores.

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La captura fue informada mediante un comunicado oficial del primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Bill Essayli, tras la localización de aproximadamente 78 elementos probatorios incluidos libros, negativos y diapositivas de contenido explícito en dos depósitos de almacenamiento que el imputado alquiló en el área de Los Ángeles durante casi dos décadas.

La actuación de las autoridades federales se fundamentó en indagatorias previas iniciadas por la Policía Nacional de Filipinas en la ciudad de Cebú, residencia donde Markle vivió hasta mediados de 2026 antes de su traslado a una unidad especializada en el estado de Florida.

En dicho país asiático, las fuerzas de seguridad intervinieron miles de imágenes que involucraban a menores de edad tras una denuncia formulada por su propio hijo, Thomas Markle Jr.

Por su parte, la duquesa de Sussex aclaró mediante comunicación pública que suspendió todo vínculo familiar con su progenitor desde 2018, momento en el cual fue notificada por las autoridades policiales británicas sobre la existencia de los señalamientos.

Thomas Markle Sr., quien actualmente reside en la localidad de Lakeland, al norte de la ciudad de Miami, ingresó recientemente en una residencia para pacientes con demencia.

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De ser declarado culpable de los cargos presentados, el padre de la duquesa se enfrentaría a una pena máxima de 20 años de prisión federal, según informaron las autoridades norteamericanas.

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