Accidente de tránsito en el estado Miranda deja un militar muerto y seis heridos, entre ellos un nieto de Hugo Chávez

Un funcionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murió y otras seis personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en el estado Miranda, Venezuela.

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Entre los lesionados se encuentra Jorge Arreaza Chávez, de 18 años, nieto del fallecido expresidente Hugo Chávez.

El diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza, informó que su hijo recibe atención luego de sufrir un accidente de tránsito.

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"Él está bien. Un poco adolorido. Todo el grupo está siendo atendido para que se recuperen lo antes posible", describió Arreaza vía X.

Sin embargo, el político integrante de la dictadura venezolana no se pronunció sobre el resto de heridos y el fallecido.

El siniestro se registró el pasado en la carretera Tacarigua-La Laguna, ubicada en Río Chico, municipio Páez.

Según reportes, los jóvenes se desplazaban en una camioneta que perdió el control, volcó y cayó por un barranco. Tras el impacto, el vehículo se incendió.

La víctima fatal fue identificada como Gregori José Loaiza Barrera, de 27 años, quien conducía la camioneta al momento del accidente.