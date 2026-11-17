Según reportes de medios de comunicación como el Diario de las Américas, Diario Primicia, entre otros, el expresidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, regresó a Venezuela durante la madrugada del pasado lunes 16 de noviembre, después de permanecer más de dos décadas fuera del país.

Su llegada ocurre en medio del nuevo escenario político encabezado por la actual jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y los cambios derivados de la captura del dictador Nicolás Maduro.

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Carmona fue uno de los principales protagonistas de los acontecimientos del 11 de abril de 2002, cuando asumió la Presidencia de la República durante menos de 48 horas.

Tras el fracaso de aquel proceso, abandonó Venezuela y solicitó asilo político en Colombia, donde residió durante varios años antes de trasladarse a España.

Mientras algunos sectores lo consideraron una alternativa frente al chavismo, otros cuestionaron las decisiones que tomó durante su breve paso por el Poder Ejecutivo.

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Después de los sucesos de abril de 2002, Carmona fue imputado por "rebelión militar" y "usurpación de funciones públicas".

A su vez, en mayo de ese mismo año, mientras cumplía arresto domiciliario, pudo protegerse en la Embajada de Colombia en Caracas, desde donde posteriormente se trasladó a Bogotá.

Su retorno se produce mientras representantes del chavismo y sectores opositores mantienen una mesa de diálogo en la que se abordan posibles cambios institucionales.

La llegada del exdirigente también representa un desafío para el discurso de "reconciliación" promovido por Delcy Rodríguez, pues pone a prueba las "garantías" que ofrecen las autoridades.

A más de 24 años del 11 de abril de 2002, aquellos acontecimientos siguen generando divisiones en el país suramericano.