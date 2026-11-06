Santiago Peña fue destituido como presidente de Paraguay tras juicio político aprobado por unanimidad: confirman su reemplazo

Este viernes fue destituido el presidente de Paraguay, Santiago Peña, luego de que el juicio político en su contra fuera aprobado por unanimidad del Congreso de ese país.

El mandatario renunció este jueves, pero el Congreso del país sudamericano no tramitó el pedido, por lo que tuvo que afrontar el juicio político.

Un total de 78 diputados y 44 senadores votaron por unanimidad su destitución luego del escándalo por Ueno Bank, un banco liquidado por orden suya.

El vicepresidente Pedro Aliana, asumirá en el cargo para completar el cargo que va hasta el 2028.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central Paraguayo (BCP) intervino uno de los principales bancos del país, Ueno Bank, por insuficiencia de capital. Casi tres millones de personas quedaron sin acceso a sus depósitos.

Peña, que asumió en 2023 para un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025.

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La oposición lo acusó de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos previsionales.

Cientos de manifestantes protestaron el miércoles en Asunción por segunda noche consecutiva y se enfrentaron con policías, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlos.