NTN24
Viernes, 06 de noviembre de 2026
Viernes, 06 de noviembre de 2026
Santiago Peña

Santiago Peña fue destituido como presidente de Paraguay tras juicio político aprobado por unanimidad: confirman su reemplazo

noviembre 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Santiago peña asume la Presidencia de Paraguay (AFP)
Santiago peña asume la Presidencia de Paraguay (AFP)
El mandatario renunció, pero el Congreso del país sudamericano no tramitó el pedido.

Este viernes fue destituido el presidente de Paraguay, Santiago Peña, luego de que el juicio político en su contra fuera aprobado por unanimidad del Congreso de ese país.

El mandatario renunció este jueves, pero el Congreso del país sudamericano no tramitó el pedido, por lo que tuvo que afrontar el juicio político.

o

Un total de 78 diputados y 44 senadores votaron por unanimidad su destitución luego del escándalo por Ueno Bank, un banco liquidado por orden suya.

El vicepresidente Pedro Aliana, asumirá en el cargo para completar el cargo que va hasta el 2028.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central Paraguayo (BCP) intervino uno de los principales bancos del país, Ueno Bank, por insuficiencia de capital. Casi tres millones de personas quedaron sin acceso a sus depósitos.

Peña, que asumió en 2023 para un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025.

o

La oposición lo acusó de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos previsionales.

Cientos de manifestantes protestaron el miércoles en Asunción por segunda noche consecutiva y se enfrentaron con policías, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlos.

Temas relacionados:

Santiago Peña

Paraguay

Juicio político

Destitución

Congreso

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Sandra Ramírez declaraba detrás de una pantalla ante la JEP, sus víctimas sí dieron la cara

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No se trata de una sola mujer, son 48; es la punta del iceberg": analista Mateo Amaya sobre escándalo íntimo que señala a Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Primeros cambios en la Administración Trump por resultados en elecciones de medio término en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Sanguinario y acusado por EE. UU.: este es el perfil criminal de alias "Pablito", cabecilla de frente del ELN que secuestró a una subteniente del Ejército

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

“La lucha por la libertad no ha terminado”: María Corina Machado pide a los venezolanos trabajar juntos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
ELN - Foto EFE/ María Camila Pantoja - Ejército de Colombia
Secuestros del ELN

Sanguinario y acusado por EE. UU.: este es el perfil criminal de alias "Pablito", cabecilla de frente del ELN que secuestró a una subteniente del Ejército

Santiago Peña - Foto: EFE
Presidente de Paraguay

Senado de Paraguay da vía libre al juicio político contra Santiago Peña por escándalo bancario

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (AFP)
María Elvira Salazar

Aún no hay ganador: polémica en el recuento de votos de María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez

Carteles de recompensa por Maduro
Tren de Aragua

Millonaria recompensa por cabecillas del Tren de Aragua que iguala lo pedido por la cabeza de Maduro en su momento

Gustavo Petro, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

Estos son los polémicos chats que serían pieza clave en el caso que salpica a Petro por canje de contratos

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro
Deicy Jiménez

Deicy Jiménez publicó video con el que dice probar que está “diciendo la verdad” sobre sus señalamientos contra el expresidente Petro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania Vladímir Putin, presidente de Rusia - Fotos: EFE
Estados Unidos

El Kremlin dice estar "listo" para reanudar conversaciones con Ucrania y EE. UU. en noviembre

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., y Oliver Blanco- Fotos: EFE
Régimen venezolano

Sin apretón de manos: primeras imágenes de la reunión entre el secretario Marco Rubio y Oliver Blanco, canciller del régimen venezolano, en Washington

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto referencia | AFP
Carro bomba

Cauca bajo fuego: nuevo ataque terrorista con carro bomba sacude a Colombia

Vinícius Jr, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
Vinicius Jr.

Futbolista brasileño pasa del podio a quedar fuera de los 15 mejores del mundo en lista definitiva del Balón de Oro 2026

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Atentado 11-S

La Corte Suprema de Estados Unidos rechaza recurso presentado por el presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre para evitar la pena capital

Marte | Foto Canva
Marte

Marte no está muerto en su interior, sino inactivo: sonda detecta filtraciones de gas volcánico en el Planeta Rojo

Delcy Rodríguez, encargada del régimen de Venezuela - EFE
Delcy Rodríguez

Así fue cínico mensaje de Delcy Rodríguez en apoyo a marchas con las que el régimen quiso apagar la movilización en la que venezolanos pidieron elecciones

Reacciones frente a la negociación de EEUU con el régimen venezolano sobre PRESENCIA MILITAR - Foto de referencia: Canva
Negociaciones

Reacciones frente a la negociación de EEUU con el régimen sobre presencia militar en Venezuela

Alex Saab - AFP
Álex Saab

Mansiones, cuentas y empresas: así persigue Estados Unidos la fortuna de Alex Saab, el testaferro de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023