El papa León XIV vivió momentos de tensión durante su visita apostólica a Perú, luego de que el vehículo en el que se desplazaba estuviera cerca de sufrir un accidente de tránsito en medio de los recorridos oficiales.

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El episodio ocurrió el pasado 15 de noviembre, en el Callao, cuando la camioneta que trasladaba al pontífice tuvo que detenerse 'de golpe' en el cruce de las avenidas Faucett y Argentina para evitar chocar contra una motocicleta de la escolta policial que frenó de manera repentina.

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En video quedó registrado el momento en que la maniobra hizo que el máximo jerarca de la Iglesia Católica se inclinara bruscamente.

Afortunadamente, el religioso no sufrió lesiones y la caravana pudo continuar su trayecto hasta su destino.

Otro momento de tensión pasó el 12 de noviembre, durante los primeros desplazamientos de la comitiva en Lima.

Una falla en la coordinación del tránsito habría permitido el paso de otros vehículos antes de lo previsto, lo que obligó a la seguridad papal a realizar maniobras de emergencia.

León XIV finalizó el lunes 16 de noviembre su gira apostólica por Suramérica tras recorrer Uruguay, Argentina y Perú durante doce días.

El santo padre emprendió su vuelo de regreso a Roma desde Lima luego de visitar diez ciudades y participar en encuentros masivos.

La agenda del papa para lo que resta de noviembre y diciembre de 2026 incluye las siguientes actividades: misa por el IV Centenario de la Dedicación de la Basílica de San Pedro; audiencias generales y rezo del Ángelus; tradicional acto de veneración a la Inmaculada Concepción en la Plaza de España de Roma; y celebraciones litúrgicas de las fiestas navideñas en la Basílica de San Pedro.