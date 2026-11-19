Los expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que tener diabetes no significa renunciar por completo a los postres o alimentos dulces.

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De acuerdo con investigaciones, las personas que viven con esta condición pueden incluirlos en su alimentación, siempre que presten atención a las porciones, la frecuencia de consumo y la cantidad de carbohidratos que ingieren durante el día.

Según las recomendaciones de los especialistas, el consumo excesivo de azúcares y almidones puede provocar aumentos de la glucosa en la sangre y dificultar el control de la enfermedad.

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Por esta razón, es importante planificar las comidas y mantener una alimentación equilibrada.

Entre las principales recomendaciones está moderar las cantidades y evitar que los postres formen parte del consumo habitual.

Lo ideal, según explican, es reservar las preparaciones más azucaradas para ocasiones especiales y dar prioridad a alimentos nutritivos en la dieta diaria.

Los expertos recomiendan comer despacio y acompañar el postre con una comida equilibrada, en lugar de ingerirlo de manera aislada.

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En cuanto a los ingredientes, existen alternativas que permiten preparar opciones más nutritivas.

Entre ellas destacan las frutas frescas enteras, el chocolate negro con alto contenido de cacao, los frutos secos, las semillas y el yogur natural sin azúcar. En algunas recetas también es posible sustituir parte del azúcar por puré de manzana o banana triturada.

Por último, quienes tienen diabetes deben revisar las etiquetas de los productos antes de comprarlos, prestando atención a los carbohidratos totales, los azúcares añadidos y el tamaño de las porciones.

Aunque los edulcorantes pueden ser una alternativa, su consumo también debe ser moderado, ya que algunos pueden ocasionar molestias digestivas.

En cualquier caso, la cantidad de postre que puede consumir una persona dependerá de sus necesidades individuales.

La diabetes (o diabetes mellitus) es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa (azúcar) en la sangre.

Ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no utiliza eficazmente la insulina que produce.