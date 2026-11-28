A nueve días de que Estados Unidos advirtiera que Venezuela dejaría de ser un refugio para el narcoterrorismo, la dictadora interina Delcy Rodríguez anunció la creación de un Comando Militar de Drones con Inteligencia Artificial.

Al frente de esta nueva estructura estará el mayor general Jesús Alberto Fernández Peñalosa, quien ocupó cargos estratégicos bajo Nicolás Maduro y en junio pasado exhibió públicamente su respaldo a Diosdado Cabello, sobre quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares.

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"Quiero anunciar la creación del Comando de Sistemas No Tripulados. Llamo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a modernizarse, actualizarse en la nueva tecnología, incorporar la inteligencia artificial para la defensa de nuestra soberanía aérea", declaró Rodríguez, quien precisó que la iniciativa es "nunca para agredir a otro país, sino para la defensa de nuestro territorio".

El anuncio coincide con declaraciones de Patrick Weaver, jefe adjunto de Gabinete del Pentágono, quien aseguró que Estados Unidos "trabajará con Venezuela para dar caza y matar a los narcoterroristas", con énfasis en el desmantelamiento de organizaciones criminales como el Gran Garante.

Esta declaración se produce tras el acuerdo de cooperación militar entre ambos países durante la reciente visita a Caracas del secretario de Defensa estadounidense.

El pasado 18 de noviembre, se anunció el restablecimiento de la cooperación militar que Hugo Chávez rompió en 2005.

El acuerdo contempla entrenamiento, intercambio de inteligencia y suministro de equipamiento militar. Sin embargo, Rodríguez no precisó si los drones estarán al servicio de la ofensiva antinarcóticos ni de dónde provendrá su tecnología.