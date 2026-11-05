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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Diosdado Cabello
Programa: Club de Prensa

Más presión sobre Diosdado Cabello: piden su captura "para que responda ante la justicia"

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Vergara, dirigente del partido político Vente Venezuela exigió que el número 2 del régimen Diosdado Cabello sea capturado y entregado a la justicia de Estados Unidos. Hay una recompensa millonaria por su captura y a pesar de esto, él sigue con una agenda pública. “Exijo que Diosdado cabello, acusado en 2020 por la Fiscalía de Estados Unidos de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, sea entregado a la justicia y responda ante un tribunal por el daño que le hizo a Venezuela”, escribió el dirigente en su cuenta de X.

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