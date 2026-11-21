Un atacante del Bayer Múnich del fútbol alemán estará de baja por tres meses tras haber sido intervenido quirúrgicamente en su tobillo.

Y es que, desde finales de septiembre, la enfermería del Bayern no para de llenarse con las constantes visitas de jugadores.

Se trata de un ciclo que parece interminable para el entrenador Vincent Kompany: cuando un futbolista sale para volver a los entrenamientos, su sitio es ocupado de inmediato por otro.

VEA TAMBIÉN Kane se convirtió en el futbolista con más partidos con Inglaterra en primer juego tras ganar Balón de Oro y así lo elogió la tribuna o

La nueva y compleja baja en esta oportunidad es Harry Kane, quien presentó una rotura de la sindesmosis izquierda, articulación fibrosa que une la tibia y el peroné justo por encima del tobillo, tras un contacto en el primer cuarto de hora contra el Colonia el viernes (1-1).

El propio Kompany regresó al banquillo el viernes después de casi un mes de reposo y una meningitis que le tuvo hospitalizado cinco días.

El nuevo inquilino de la enfermería no es cualquiera: se trata del Balón de Oro 2026, primer jugador del club en conquistar el galardón individual más prestigioso del planeta fútbol desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

El club bávaro, que ha ampliado el contrato de Kane hasta el verano de 2029, precisó el sábado a mediodía en un comunicado que el máximo goleador (93) y el jugador con más internacionalidades (127) de la selección inglesa había sido operado durante la noche.

"Los altibajos de la vida. Evidentemente, estoy muy decepcionado por sufrir esta lesión, pero como siempre, es una oportunidad para mostrar resiliencia y progresar de cara a 2027. ¡Volveré fresco y listo para el momento decisivo de la temporada!", prometió el máximo goleador de las tres últimas temporadas en la Bundesliga.

Víctima a finales de octubre de la misma lesión, pero en el tobillo derecho, contra el Borussia Dortmund (2-2), el internacional marroquí Ismael Saibari, llegado al Bayern esta temporada, también fue operado inmediatamente y no estará disponible antes de febrero o incluso marzo.

En cuestión de pocas semanas, Kompany ha visto cómo casi toda su línea ofensiva ha pasado por la enfermería: de Jamal Musiala a Serge Gnabry, pasando por Luis Díaz o Michael Olise, además de Kane y Saibari.

Olise se retiró el viernes por la noche al descanso contra el Colonia, con problemas en el pie izquierdo.

El Bayern habló de una contusión y Kompany espera el regreso a los entrenamientos del internacional francés en la próxima semana, justo cuando los compromisos de alto nivel se van a encadenar para los muniqueses hasta el breve parón invernal de tres semanas a partir del 21 de diciembre.

"Tenemos a otros chicos que ahora deben tirar del equipo. Vamos a hacer todo lo posible por convertir esta situación en una fuerza para nosotros. Es lo que hace constantemente el Bayern Múnich y es lo que también queremos conseguir ahora", subrayó Kompany en rueda de prensa.