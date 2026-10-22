Un adulto mayor perdió la vida tras sufrir múltiples picaduras de abejas en una finca del estado Monagas, Venezuela.

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La muerte del hombre de 63 años se registró en el sector Guanito de Barrancas del Orinoco, municipio Sotillo, al sur del mencionado estado.

La víctima fue identificada como Orlando Olivar, según información publicada por los medios de comunicación Diario 2001, Atarraya Oficial y El Universal.

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El hombre realizaba labores en su propiedad cuando fue sorprendido por las abejas que lo picaron.

Tras conocerse el suceso, las autoridades iniciaron los procedimientos correspondientes y coordinaron el traslado del cuerpo a la morgue del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en Maturín (capital de Monagas).

Según expertos, las abejas pican como un mecanismo de defensa para proteger su vida o, más comúnmente, la supervivencia de su colmena ante lo que perciben como una amenaza.

Asimismo, los expertos indican que cuando las abejas se encuentran agrupadas, el ataque se vuelve masivo debido a una reacción en cadena química activada por feromonas.

Las muertes por picaduras de abejas en Sudamérica son un fenómeno estadísticamente poco común.

Sin embargo, registran una incidencia superior a la de otras regiones del mundo debido a la fuerte presencia de la abeja africanizada (Apis mellifera scutellata).