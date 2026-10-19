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Los Teques

Adulto mayor falleció durante un recorrido en transporte público en Los Teques: la comunidad señala presunta "omisión de socorro"

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Adulto mayor falleció durante un recorrido en transporte público en Los Teques (Miranda, Venezuela) - Fotos: Instagram
Adulto mayor falleció durante un recorrido en transporte público en Los Teques (Miranda, Venezuela) - Fotos: Instagram
El hombre de la tercera edad fue llevado a un centro de salud, lugar al que ingresó sin signos vitales.

El fallecimiento de un adulto mayor durante un recorrido en transporte público ha generado indignación entre habitantes de los Altos Mirandinos, en el estado Miranda, Venezuela.

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El episodio ocurrió en un autobús que cubría la ruta entre los sectores El Trigo, El Retén y El Panadero, en Los Teques.

De acuerdo con diferentes denuncias difundidas en redes sociales, el hombre de la tercera edad sufrió una emergencia médica dentro de la unidad y los pasajeros habrían pedido al conductor que lo llevara a un centro asistencial, sin obtener una respuesta favorable.

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Durante el trayecto, el pasajero comenzó a presentar complicaciones de salud hasta perder el conocimiento, lo que alertó a las personas que viajaban con él.

Posteriormente, varios usuarios le habrían solicitado al chofer que modificara el recorrido para trasladar al hombre a un centro médico o que detuviera la unidad mientras llegaba una ambulancia.

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No obstante, el conductor se habría negado a interrumpir el servicio, alegando que debía cumplir con su ruta habitual.

Según estas versiones, el autobús continuó realizando paradas y recogiendo pasajeros, pese a la emergencia que se desarrollaba en su interior.

Posteriormente, tras la asistencia de otros ciudadanos, el adulto mayor fue llevado a un centro de salud, lugar al que ingresó sin signos vitales.

Ahora las circunstancias exactas del deceso, así como la posible omisión de socorro, deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

¿Qué es omisión de socorro?

Es un delito que ocurre cuando una persona, sin una justa causa, no auxilia a otra cuya vida o salud se encuentran en grave y manifiesto peligro, teniendo la posibilidad de hacerlo sin poner en riesgo su propia integridad.

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