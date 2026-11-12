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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Fiscalía de Colombia

Caen cuatro funcionarios de la Dian señalados de mover millones en red criminal en Colombia

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Caen cuatro funcionarios de la Dian señalados de mover millones en red criminal - Captura de pantalla de de redes sociales
Caen cuatro funcionarios de la Dian señalados de mover millones en red criminal - Captura de pantalla de de redes sociales
Los funcionarios de la Dian implicados pertenecerían a la sede de Ipiales, Nariño, y habrían certificado falsamente mercancías.

Siete personas fueron capturadas por su presunta participación en actividades ilícitas, debido a que reportaron exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados, productos que nunca cruzaron la frontera.

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El anuncio lo hizo la Fiscalía General de la Nación. En un comunicado, la entidad aseveró que dentro de este esquema participaron siete personas, de las cuales cuatro eran funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Los presuntos productos figuraban como exportados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, sin que nunca hubieran salido del país. Esta táctica habría permitido a los sospechosos ingresar a Colombia más de 425.000 millones de pesos, dinero que, según señaló la entidad, tendría un posible origen ilícito.

Del mismo modo, dentro de este caso se encontrarían involucradas cinco comercializadoras internacionales que figuraban como las exportadoras. Además, también habría participado una agencia de aduanas que se encargaría de tramitar las declaraciones y los documentos que respaldaban las supuestas operaciones.

Cabe resaltar que los funcionarios de la Dian implicados pertenecerían a la sede de Ipiales, Nariño, y habrían certificado falsamente las mercancías.

Con estos soportes, dinero proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, al parecer, entró como reintegros por las supuestas exportaciones”, se menciona en el reporte de la Fiscalía.

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En el mismo sentido, la investigación llevada a cabo por este delito fue liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales. Además, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian ayudaron en el proceso.

Se capturó a un total de siete personas, que la Fiscalía identificó como Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, quienes funcionarían como representantes legales de las comercializadoras que aparecían como exportadoras.

Además, fueron capturados Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, los cuatro funcionarios de la Dian.

Las capturas se llevaron a cabo en Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, Nariño. Posteriormente, los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, encargado de impartir legalidad a los procedimientos realizados.

A los indiciados se les atribuyeron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, lavado de activos agravado y falsedad ideológica en documento público a los servidores de la Dian”, aseguró Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía.

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