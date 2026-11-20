El Gobierno de Colombia anunció una nueva medida para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Se trata de subsidios para pagar arriendo, comprar vivienda nueva o reparar las viviendas que sufrieron daños.

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto del Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar, que expidieron la Resolución 869 de 2026 para facilitar la atención de los hogares afectados por el sismo.

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Uno de los principales beneficios será un subsidio de arriendo temporal de hasta medio salario mínimo mensual. Está dirigido a las familias que necesitan un lugar donde vivir mientras superan las consecuencias de la emergencia.

Las ayudas también permitirán acceder a vivienda nueva o mejorar las casas afectadas, tanto en zonas urbanas como rurales.

Para financiar estos programas, las cajas de compensación familiar destinarán parte de los recursos del FOVIS, que en 2026 contó con 1,66 billones de pesos.

La atención se concentrará en siete departamentos: Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío, Caldas, Cauca y Antioquia. En ellos se encuentra el 98 % de los hogares registrados como damnificados.

“Detrás de cada vivienda afectada hay una familia que necesita recuperar su tranquilidad. Desde el Gobierno nacional trabajamos para que estos subsidios lleguen a quienes más los necesitan, con el compromiso de vigilar que cada peso se utilice correctamente. Porque reconstruir también significa devolverles la esperanza a miles de familias”, afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

Por su parte, el ministro de Vivienda comentó: “Desde el primer momento de la tragedia estamos trabajando sin descanso para que las familias afectadas puedan reponerse de este difícil momento. Este monto de 1,66 billones de pesos representa un gran esfuerzo como Gobierno nacional. Le estamos cumpliendo a las familias”.

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Según el Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda coordinará la implementación de la medida y el Ministerio del Trabajo articulará las acciones del sector. La Superintendencia del Subsidio Familiar vigilará el uso adecuado de los recursos.

Las cajas de compensación participarán en la asignación de los subsidios y Fonvivienda apoyará la atención de los hogares no afiliados.

Con esta medida, el Gobierno nacional busca avanzar en la recuperación de las familias afectadas por el terremoto, con soluciones para quienes necesitan recuperar la tranquilidad y la seguridad de tener un hogar.