Advierten sobre posibles alteraciones de las lluvias y temperaturas en Venezuela

El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) alertó sobre posibles variaciones en las condiciones climáticas de Venezuela entre el mes de diciembre de 2026 y el mes de febrero de 2027.

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El pronóstico contempla una primera etapa de sequía seguida de precipitaciones intensas, especialmente en el occidente del país.

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La dirección del Centro de Estudios de la Crisis Ambiental Global explicó que el calentamiento global y una posible intensificación del fenómeno conocido como 'El Niño' podrían alterar los ciclos de lluvia y las temperaturas en el territorio nacional.

Los especialistas también advirtieron que "el aumento del estrés térmico podría afectar los ecosistemas, las actividades agrícolas y la salud de la población".

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"A esto se suman posibles dificultades para el funcionamiento de las instalaciones hidroeléctricas y el abastecimiento de agua", agregó la instancia.

Ante este panorama, los investigadores consideran necesario "reforzar los sistemas de alerta temprana, mantener una vigilancia climática constante y establecer medidas preventivas".

Expertos en la materia sostienen que las lluvias en Venezuela en lo que va de año han estado marcadas por un comportamiento irregular y extremo.

Tal situación ha alternado fuertes sequías iniciales debido a la intensificación del fenómeno de 'El Niño' con episodios recientes de precipitaciones torrenciales.