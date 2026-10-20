Advierten sobre posibles alteraciones de las lluvias y temperaturas en Venezuela
El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) alertó sobre posibles variaciones en las condiciones climáticas de Venezuela entre el mes de diciembre de 2026 y el mes de febrero de 2027.
El pronóstico contempla una primera etapa de sequía seguida de precipitaciones intensas, especialmente en el occidente del país.
La dirección del Centro de Estudios de la Crisis Ambiental Global explicó que el calentamiento global y una posible intensificación del fenómeno conocido como 'El Niño' podrían alterar los ciclos de lluvia y las temperaturas en el territorio nacional.
Los especialistas también advirtieron que "el aumento del estrés térmico podría afectar los ecosistemas, las actividades agrícolas y la salud de la población".
"A esto se suman posibles dificultades para el funcionamiento de las instalaciones hidroeléctricas y el abastecimiento de agua", agregó la instancia.
Ante este panorama, los investigadores consideran necesario "reforzar los sistemas de alerta temprana, mantener una vigilancia climática constante y establecer medidas preventivas".
Expertos en la materia sostienen que las lluvias en Venezuela en lo que va de año han estado marcadas por un comportamiento irregular y extremo.
Tal situación ha alternado fuertes sequías iniciales debido a la intensificación del fenómeno de 'El Niño' con episodios recientes de precipitaciones torrenciales.