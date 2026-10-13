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Martes, 13 de octubre de 2026
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Portuguesa

Productor denunció el despojo de un cargamento de maíz por guardias nacionales en Portuguesa: resignado, lo grabó todo

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Productor denuncia despojo de un cargamento de maíz por la GNB - Fotos: X
Productor denuncia despojo de un cargamento de maíz por la GNB - Fotos: X
De acuerdo con el testimonio difundido por el afectado en redes sociales, el procedimiento ocurrió cuando transitaba en su camión por las inmediaciones del Destacamento Guafillas.

Un productor agrícola denunció que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le quitaron un cargamento de maíz.

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La situación irregular se registró en el sector San José de Guafilla, en Guanare, estado Portuguesa (región centroccidental de Venezuela).

De acuerdo con el testimonio difundido por el afectado en redes sociales, el procedimiento ocurrió el pasado domingo cuando transitaba en su camión por las inmediaciones del Destacamento Guafillas.

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Evidentemente indignado, el hombre relató: "Miren toda la ayuda que tenemos, la ayuda del pueblo; la Guardia Nacional nos quitó todo el maíz".

"Ahí está todo el maíz... miren la buena ayuda que tenemos", añadió el hombre evidentemente indignado.

A su vez, el productor aseguró que transportaba la mercancía con todos los permisos exigidos por la ley.

Hasta el momento, las "autoridades" venezolanas no han emitido declaraciones oficiales para aclarar lo sucedido.

Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

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