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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Incendio

Tres niños perdieron la vida en un incendio de vivienda en Ocumare del Tuy

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Incendio de vivienda en Ocumare del Tuy (Miranda, Venezuela) - Fotos: X
Incendio de vivienda en Ocumare del Tuy (Miranda, Venezuela) - Fotos: X
Reportes de cuerpos de bomberos y especialistas en gestión de riesgos estiman que los incendios de estructuras tienen un origen eléctrico, llegando a alcanzar hasta el 80% de los casos en algunas regiones urbanas durante períodos críticos de fallas en el servicio.

Tres hermanos de 1, 4 y 6 años perdieron la vida en una vivienda que se incendió en Ocumare del Tuy, estado Miranda (Venezuela).

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La tragedia se registró el pasado viernes 16 de octubre en el sector Rangel, específicamente en la zona de Quebrada de Miguel, municipio Tomás Lander.

De acuerdo con los reportes preliminares, el fuego se habría originado por un cortocircuito en el sistema eléctrico de la casa.

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Los socorristas dijeron a medios locales que "las características de la construcción contribuyeron a que las llamas se propagaran rápidamente".

Asimismo, precisaron que la vivienda "levantada con materiales ligeros y de manera improvisada dificultó las labores de auxilio y redujo las posibilidades de que los vecinos pudieran sacar a los pequeños a tiempo".

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Ante lo ocurrido, Dayana Báez, alcaldesa del municipio Tomás Lander, anunció "tres días de duelo" en la jurisdicción como muestra de solidaridad por la pérdida de los niños.

Los incendios en el estado Miranda, Venezuela, según expertos, son altamente comunes y recurrentes.

Reportes de cuerpos de bomberos y especialistas en gestión de riesgos estiman que los incendios de estructuras tienen un origen eléctrico, llegando a alcanzar hasta el 80% de los casos en algunas regiones urbanas durante períodos críticos de fallas en el servicio.

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