Aerolínea mexicana cambia día del regreso a Venezuela: esta es la nueva fecha prevista para sus vuelos a Caracas y el motivo del aplazamiento

Aeroméxico prevé reanudar sus vuelos comerciales entre Ciudad de México y Caracas en el primer trimestre de 2027, después de aplazar la fecha que tenían prevista para finales de este año debido a los daños que se ocasionaron por los terremotos en el principal aeropuerto internacional de Venezuela.

El director general de la compañía, Andrés Conesa, confirmó el cambio de calendario en el foro de líderes de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), celebrado en México. El ejecutivo afirmó que la aerolínea aún tiene sus planes de regresar al mercado venezolano, pero deberá esperar para concretar el inicio de las operaciones.

“A Caracas nuestra intención era volar a finales de este año, pero desafortunadamente por el tema del terremoto suspendimos la operación a Caracas para retomarla el primer trimestre del año que entra, pero sí estamos listos para hacerlo y vamos a volar muy pronto”, declaró Conesa, según información del medio venezolano Banca y Negocios.

El anuncio cambia los planes que la empresa presentó meses atrás, cuando contemplaba restablecer la conexión en octubre de 2026. El regreso va a suponer la recuperación de una ruta entre los dos países después de cerca de 10 años sin operaciones de Aeroméxico a Venezuela.

La ruta prevista va a conectar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas. Para cubrir el trayecto, la compañía contempla usar aviones Boeing 737 MAX, pertenecientes a su flota de aeronaves de pasillo único.

No obstante, aún quedan detalles por precisar acerca de la puesta en marcha del servicio. La aerolínea aún no anuncia una fecha exacta para el primer vuelo ni divulgado información definitiva de las frecuencias semanales y las tarifas de los pasajes.

El restablecimiento de la conexión dejaría recuperar una alternativa de transporte directo entre las dos capitales, con potencial utilidad para los pasajeros que viajan por motivos familiares, comerciales o turísticos.

El aplazamiento sucede en medio de los esfuerzos por recuperar la conectividad aérea venezolana. Los terremotos registrados en junio de 2026 afectaron las operaciones aeroportuarias e hicieron que se revisaran los calendarios de varias compañías que contemplaban volver al país.

Reuters informó que diferentes aerolíneas latinoamericanas mostraron interés en restablecer sus conexiones con Venezuela. Sin embargo, la recuperación del sector aún enfrenta obstáculos que tienen relación con los daños en la infraestructura de Maiquetía y las dificultades regulatorias.