El famoso diccionario británico Cambridge eligió este miércoles "human" ("humano") como la palabra del año 2026, en un momento en que la inteligencia artificial "difumina las fronteras entre las personas y las máquinas".

Este diccionario define "humano" como el hecho de "poseer las cualidades, los defectos y las emociones propias de los seres humanos, en contraposición a los dioses, los animales o las máquinas".

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En una época marcada por la rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) y por las advertencias sobre los peligros que representa, esta palabra refleja perfectamente "el espíritu de 2026", declaró Francesca Woodward, lexicógrafa del Cambridge Dictionary.

La gente se ha "preguntado realmente qué significa ser humano", sobre todo debido a la preocupación de que la IA pueda reemplazar determinados empleos, añadió.

Los lexicógrafos del diccionario también observaron un aumento del uso de la palabra "human" en expresiones como "human-made" ("hecho por humanos") o "human-author" ("autor humano"), agregó Woodward.

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Entre los otros términos que aspiraban a convertirse en palabra del año figuraba "agent" ("agente"), definido como "un sistema de IA capaz de funcionar de manera compleja sin control humano y utilizado generalmente para tomar decisiones".

En el mismo ámbito, el diccionario estudia incorporar el término "FOBO" ("fear of becoming obsolete", o miedo a quedar obsoleto), que describe la preocupación por perder el empleo porque el puesto podría ser reemplazado por la inteligencia artificial.