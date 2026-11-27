Una nueva controversia se desató alrededor de la Casa de Nariño luego de que Gustavo Petro denunciara que su retrato oficial fue retirado de la galería de expresidentes, el espacio en el que se encuentran las pinturas de quienes han ocupado la Presidencia de Colombia.

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Por medio de su cuenta de X y de su canal de WhatsApp, el exmandatario cuestionó lo ocurrido y aseguró que la decisión representa un intento de desconocer la diversidad en la historia política del país. En su pronunciamiento, también recordó los casos de Juan José Nieto Gil, reconocido como el primer presidente afrodescendiente de Colombia, y del general José María Melo, a quien identificó como el primer presidente indígena del país.

"Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño. Así sucedió con Carlos Nieto, el primer presidente negro, y así sucedió con el primer presidente indígena de Colombia, el general Melo, último general del ejército libertador. Se trata de anular la diferencia en nuestra historia. Los procesos donde se niega el arte, y a las personas que no son afines al pensamiento oligárquico simplemente se prohíben, se censuran, se vetan. Nos volvemos realmente inolvidables", escribió Petro.

El expresidente también aprovechó el mensaje para defender los resultados de su administración y mencionar algunos de los aspectos que considera logros de su paso por la Casa de Nariño. Entre ellos, destacó el salario mínimo, la reducción de la pobreza y el hambre, la industrialización y la recuperación del hospital San Juan de Dios.

"Pero ahí están los datos, el primer presidente progresista desde Alfonso López Pumarejo, Gustavo Petro demostró que el salario mínimo vital familiar es palanca de crecimiento económico, demostré cómo se reduce al mínimo histórico la pobreza y el hambre en Colombia, demostré que Colombia se puede industrializar y que la industria puede jalonar el crecimiento económico real", manifestó.

Asimismo, indicó que pueden esconder su retrato, pero aseguró que su legado permanecerá en la memoria de los colombianos.

"La justicia social sí se puede realizar en Colombia. Pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo, y allí, nos volvemos inolvidables", aseveró.

La controversia tiene como antecedente la presentación del retrato oficial de Petro, que fue develado el 3 de agosto de 2026, pocos días antes de finalizar su mandato. La obra estuvo a cargo del artista Luis Jaime Rojas Rodríguez y fue contratada por $75 millones, de acuerdo con la información publicada en el sistema de contratación estatal.

De hecho, el 19 de julio de ese año, el entonces mandatario ya había hecho referencia a la permanencia de la pintura en la sede presidencial.

"Este cuadro quedará en el corredor de los presidentes de Colombia hasta que alguien lo quite", escribió en aquella oportunidad, al compartir la imagen de la obra.

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La galería de expresidentes hace parte de los espacios históricos de la Casa de Nariño. Según la información institucional de la Presidencia, cada mandatario escoge al artista encargado de elaborar su retrato, así como el tamaño y el estilo del marco. Cuando termina un periodo presidencial y llega el momento de incorporar una nueva pintura, el retrato más antiguo es retirado y enviado a un depósito. La única excepción es el de Simón Bolívar, que permanece en el corredor.

Cabe resaltar que el costo de las obras también había generado cuestionamientos meses atrás. El retrato de Petro tuvo un valor de $75 millones, mientras que el de la exvicepresidenta Francia Márquez fue contratado por $45,5 millones. Esta última pintura estuvo a cargo de la artista Ada Ruth Margarita Ariza Aguilar.

Hasta el momento, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) no ha ofrecido una explicación pública sobre el retiro del retrato ni sobre el lugar en el que se encuentra la obra.