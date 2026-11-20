La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó a 7.961 el número de víctimas de falsos positivos en Colombia, correspondientes a asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate entre 1990 y 2016. La cifra incrementó en 124 personas ante el registro anterior y se conoció en la decisión de vincular a diez generales retirados del Ejército como máximos responsables de la expansión nacional de este patrón criminal.

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En la audiencia, el presidente de la JEP, Danilo Rojas Betancourth, resaltó que estos crímenes incrementaron incluso cuando disminuían las acciones de los grupos armados.

“Las víctimas aumentaron cuando la actividad de las guerrillas y paramilitares disminuían. Por ejemplo, en 2007, por cada víctima de acciones bélicas de las Farc, hubo más de ocho víctimas de este fenómeno”, aseguró.

El magistrado igualmente explicó cómo se construyó el nuevo registro: “La JEP integró y depuró 150 bases de datos, 1.018 informes y cerca de 40.000 anexos. Con ellos documentó 7.961 víctimas con nombre propio entre 1990 y 2016”.

La investigación estableció que el fenómeno obtuvo una dimensión nacional entre 2005 y 2008, periodo en el que se enfocó en el 76 % de la victimización. En esos años, la jurisdicción documentó 2.077 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate, además de 34 sobrevivientes.

La Sala de Reconocimiento identificó a diez generales retirados como máximos responsables por su contribución desde los niveles superiores del mando militar. Siete fueron llamados a reconocer responsabilidad: Luis Felipe Paredes Cadena, Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina, Guillermo Quiñónez Quiroz y José Joaquín Cortés Franco.

Los otros tres, Mario Montoya Uribe, Óscar Enrique González Peña y Luis Roberto Pico Hernández, fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde sus procesos podrán progresar por la vía adversarial.

Los siete oficiales tendrán que responder si aceptan los hechos y su responsabilidad. Si reconocen plenamente los crímenes y aportan verdad, van a poder recibir sanciones propias de la justicia transicional, que contemplan entre cinco y ocho años de restricciones de libertad y trabajos restaurativos. Si no reconocen responsabilidad y son condenados en juicio, podrían tener que enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.