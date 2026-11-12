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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Washington

Murió el sospechoso del tiroteo en Washington, cerca de la Casa Blanca: autoridades reportaron al menos un fallecido y varios heridos

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Tiroteo en Washington - Foto: EFE
Tiroteo en Washington - Foto: EFE
Las autoridades confirmaron que al menos una persona murió y cuatro más resultaron heridos en el tiroteo.

El presunto perpetrador de un tiroteo en Washington, cerca de la Casa Blanca, murió este jueves tras horas de angustia luego de que se atrincherara en un apartamento.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el presunto autor se disparó tras más de una hora negociando con los agentes que lo rodearon mientras se atrincheraba en un apartamento de la zona.

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“Hace apenas unos momentos, mientras se comunicaban con esa persona, los oficiales escucharon un disparo. Como respuesta a eso, los oficiales forzaron la entrada al apartamento”, indicó un oficial de Policía.

“Cuando lo hicieron, localizaron al sospechoso sufriendo una herida de bala", agregó.

Además, las autoridades confirmaron que al menos una persona murió y cuatro más resultaron heridos en el tiroteo.

El departamento de policía de Washington informó en X que su equipo de respuesta de emergencia se encontraba en el lugar de un "tiroteo activo" en la exclusiva zona de Logan Circle, en la capital del país.

Posteriormente, la policía declaró que el incidente había provocado una "situación de barricadas" e instó a los residentes a evitar la zona, que se encuentra aproximadamente a una milla al norte de la Casa Blanca.

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Brooke Pinto, miembro del Consejo Municipal de Washington D.C., dijo que el tiroteo, que tuvo lugar durante la hora punta de la mañana y provocó una gran respuesta policial, ocurrió dentro y fuera de un gimnasio y que "varias personas" resultaron heridas de bala.

Según The Washington Post, la policía afirmó que al menos cinco personas resultaron heridas.

En el lugar del tiroteo se podía observar a varios organismos encargados de hacer cumplir la ley, y helicópteros policiales sobrevolaban la zona.

Algunos residentes estaban siendo evacuados de la zona por la policía, mientras que a otros se les instaba a permanecer en sus casas.

 

 

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