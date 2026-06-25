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Jueves, 25 de junio de 2026
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Terremoto

Al menos 164 muertos y casi 1.000 heridos por devastadores terremotos en Venezuela, según primer reporte

junio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Caracas (AFP)
Terremoto en Caracas (AFP)
Según Delcy Rodríguez, se han registrado alrededor de 30 réplicas tras los dos terremotos más fuertes del miércoles.

Este jueves la presidenta interina del régimen de Venezuela, Delcy Rodrígurez, aseguró que el número de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela ha ascendido a al menos 164, con 971 heridos.

Según Rodríguez, se han registrado alrededor de 30 réplicas tras los dos terremotos más fuertes del miércoles.

Las autoridades informaron inicialmente de 32 muertos y más de 700 heridos.

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De acuerdo con la entidad, la magnitud del sismo que se presentó en Venezuela fue de 7,5 y el epicentro fue en la costa del país, cerca de Caracas.

El SGC también informó que el sismo registró una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros, una condición que suele facilitar que estos eventos sean percibidos en amplias zonas, según factores como su magnitud y las características geológicas de cada territorio.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, los puntos de referencia más cercanos al epicentro fueron Maracay, a 73 kilómetros; Isla Ratón, a 75 kilómetros; y Valencia, a 85 kilómetros de distancia, todas ubicadas en Venezuela.

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