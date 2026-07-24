Google estrena el inicio de sesión con "video selfie" para recuperar cuentas bloqueadas: así funciona

Google anunció la implementación global del “video selfie”, un nuevo método de autenticación biométrica diseñado para permitir que los usuarios recuperen el acceso a sus cuentas personales en caso de olvidar la contraseña o pérdida del dispositivo habitual.

A través de un comunicado oficial publicado en su blog corporativo, Alphabet Inc. confirmó que está herramienta funcionará como una opción complementaria dentro de su ecosistema de seguridad, junto a las passkeys (claves de acceso), códigos de respaldo y contactos de recuperación.

“Comparamos tu video con el selfi guardado y te pedimos que realices movimientos sencillos para demostrar que se trata de un video en tiempo real. También aplicamos nuestras prácticas de seguridad estándar para detectar y ayudar a prevenir intentos de inicio de sesión sospechosos”, añadió en su blog Alphabet Inc.

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Cuando se utiliza un selfie para iniciar sesión el gigante tecnológico emplea “múltiples capas de seguridad para ayudar a prevenir intentos de suplantación de identidad mediante fotos o vídeos falsos como los ‘deepfakes’ (videos que no son reales, pero que lo parecen gracias a una manipulación hecha con inteligencia artificial)”, según lo anota la compañía en el comunicado.

La configuración inicial de esta función es sencilla, debe mirar a la cámara de su dispositivo y realizar unos breves movimientos de cabeza guiados para capturar su rostro desde distintos ángulos.

Si posteriormente el usuario experimenta problemas para iniciar sesión, deberá grabarse en un video selfie y el sistema comparará este video con el que sé configuró anteriormente para confirmar su identidad y permitirle entrar de nuevo a su cuenta.

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Google destacó que en ámbito de la privacidad el “video selfie” pertenece exclusivamente al usuario y éste conserva el control completo sobre él. Con esto busca equilibrar la facilidad del acceso para el usuario con la protección ante las crecientes amenazas cibernéticas potencias por la inteligencia artificial.