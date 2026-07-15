Crucial audiencia en el Congreso de EE. UU. sobre Venezuela: ¿Qué se dijo del regreso de María Corina Machado?

El Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró una crucial audiencia sobre la situación en Venezuela, donde legisladores republicanos y demócratas, junto a representantes de organizaciones civiles independientes, abordaron las violaciones de derechos humanos, la crisis después del terremoto y el posible retorno de la líder democrática María Corina Machado. En entrevista con NTN24, el legislador republicano Chris Smith aseguró que “el presidente Donald Trump apoya que María Corina Machado regrese al país”, pero subrayó que será en el momento adecuado.