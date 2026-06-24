Delcy Rodríguez ofrece balance del fuerte terremoto registrado en Venezuela: "Estamos declarando el estado de emergencia"

Este miércoles 24 de junio Delcy Rodríguez ofreció un balance preliminar del fuerte terremoto registrado en Venezuela.

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"Ocurrieron dos sismos seguidos, se han contabilizado 20 réplicas, es un hecho de grave consecuencia, en Caracas hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, al igual que en Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón", dijo Rodríguez.

"Estamos declarando el estado de emergencia, tal y como se contempla en nuestra Constitución", continuó.

Entretanto, afirmó que no habran clases, ⁠se suspenden las actividades no esenciales, y se deben evaluar las estructuras afectadas.

A su vez, habló de la⁠ ⁠⁠activación del Estado Mayor para atender la crisis, así como del cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, hasta nuevo aviso.

Más temprano, Diosdado Cabello hizo un llamado a la ciudadanía venezolana a evacuar y permanecer fuera de las edificaciones tras el potente terremoto.

A través de una llamada telefónica al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello dijo que el sismo se sintió en diferentes regiones.

Ante el fuerte sismo y las posibles réplicas, tanto los grupos de Bomberos como Protección Civil han instado a la población a resguardarse en las calles de manera preventiva para evitar accidentes por daños estructurales.

Fue el 29 de julio de 1967 que Venezuela sufrió un terremoto de mayor gravedad, dejando a su paso víctimas fatales.

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Conocido como el 'Terremoto de Caracas', según reportes de archivo, dejó un saldo de 236 a 301 muertos y más de 2.000 heridos.