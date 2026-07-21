Ministerio de Salud de Venezuela confirma tres muertes por Hantavirus en Anzoátegui e investiga dos decesos en Barinas

El Ministerio del Poder Popular para la Salud informó este martes a la ciudadanía sobre dos eventos ocurridos recientemente en los estados Anzoátegui y Barinas.

A través de un comunicado, la entidad se refirió a la muerte de personas por contagio de hantavirus, el cual es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados.

“Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui con diagnóstico confirmado de Hantavirus. Este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados”, señaló el organismo.

Asimismo, señaló que no existe evidencia científica “de transmisión de persona a persona en nuestro país”.

Sobre las muertes, dice el ministerio, dos ocurrieron En Barinas y son “profesionales de la medicina cuyas causas están por confirmarse”, pero aclaró que son “eventos focalizados que no representan un riesgo para la comunidad en general”.

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“Ambos eventos no guardan relación entre sí y queda descartada cualquier conexión entre las situaciones registradas” reiteró.

“El Sistema Nacional de Salud Pública se mantiene desplegado y operativo para garantizar la seguridad sanitaria de todos los venezolanos. Los resultados definitivos de la investigación serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales”, finaliza el comunicado.

El lunes, la Federación Médica Venezolana (FMV) manifestó su preocupación y exhortó al Ejecutivo nacional a actuar con prontitud ante la propagación acelerada de la enfermedad potencialmente mortal.

Según la organización, los pacientes presentan un cuadro clínico caracterizado por fiebre intensa, hemorragias y complicaciones respiratorias.

Mediante un comunicado suscrito por el presidente de la FMV, Douglas León Natera, y el secretario general, Rafael Belmonte, la institución expresó su profunda inquietud y respaldó las advertencias realizadas por el Colegio de Médicos del estado Barinas sobre la situación sanitaria.