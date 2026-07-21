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Martes, 21 de julio de 2026
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Venezuela

Ministerio de Salud de Venezuela confirma tres muertes por Hantavirus en Anzoátegui e investiga dos decesos en Barinas

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Hantavirus - Foto Canva de referencia
Hantavirus - Foto Canva de referencia
El ministerio indicó que dos de las muertes ocurrieron en Barinas y son “profesionales de la medicina cuyas causas están por confirmarse”, pero aclaró que son “eventos focalizados que no representan un riesgo para la comunidad en general”.

El Ministerio del Poder Popular para la Salud informó este martes a la ciudadanía sobre dos eventos ocurridos recientemente en los estados Anzoátegui y Barinas.

A través de un comunicado, la entidad se refirió a la muerte de personas por contagio de hantavirus, el cual es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados.

“Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui con diagnóstico confirmado de Hantavirus. Este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados”, señaló el organismo.

Asimismo, señaló que no existe evidencia científica “de transmisión de persona a persona en nuestro país”.

Sobre las muertes, dice el ministerio, dos ocurrieron En Barinas y son “profesionales de la medicina cuyas causas están por confirmarse”, pero aclaró que son “eventos focalizados que no representan un riesgo para la comunidad en general”.

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“Ambos eventos no guardan relación entre sí y queda descartada cualquier conexión entre las situaciones registradas” reiteró.

“El Sistema Nacional de Salud Pública se mantiene desplegado y operativo para garantizar la seguridad sanitaria de todos los venezolanos. Los resultados definitivos de la investigación serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales”, finaliza el comunicado.

El lunes, la Federación Médica Venezolana (FMV) manifestó su preocupación y exhortó al Ejecutivo nacional a actuar con prontitud ante la propagación acelerada de la enfermedad potencialmente mortal.

Según la organización, los pacientes presentan un cuadro clínico caracterizado por fiebre intensa, hemorragias y complicaciones respiratorias.

Mediante un comunicado suscrito por el presidente de la FMV, Douglas León Natera, y el secretario general, Rafael Belmonte, la institución expresó su profunda inquietud y respaldó las advertencias realizadas por el Colegio de Médicos del estado Barinas sobre la situación sanitaria.

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