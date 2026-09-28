Armada de Colombia y fuerzas de Países Bajos interceptaron lancha en el Caribe: hay cuatro ciudadanos venezolanos detenidos y 297 kilos de droga incautados

En el marco de los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico, la Armada de Colombia y fuerzas navales de Países Bajos interceptaron este lunes 28 de septiembre una embarcación tipo go-fast que transportaba 297 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del mar Caribe, al norte del departamento de La Guajira.

La carga incautada, distribuida en 11 fardos de alta densidad, alcanzaba un valor comercial estimado en el mercado internacional superior a los 13 millones de dólares.

La maniobra de interdicción marítima se concretó gracias al despliegue de una aeronave de patrullaje aéreo y al trabajo de monitoreo coordinado por la fuerza de tarea conjunta JIATF South.

La detención oportuna del vector marítimo permitió a las unidades navales de la coalición cerrar el paso a la embarcación antes de que lograra adentrarse en rutas de tránsito internacional hacia Centroamérica o las Antillas Holandesas.

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“Los esfuerzos de detección y monitoreo apoyan operaciones dirigidas a detectar, interrumpir y desmantelar redes narco-terroristas en todo el Caribe y el Pacífico Oriental, degradando sus capacidades financieras y operativas para proteger la seguridad hemisférica”, expresaron fuentes del Comando Sur de los Estados Unidos al confirmar el balance de la acción operacional.

Durante el abordaje de la lancha rápida, los efectivos navales materializaron la captura de cuatro tripulantes de nacionalidad venezolana, quienes fueron puestos bajo custodia junto con la sustancia y la embarcación.