Ministro del Interior defiende autorización a Fuerza Pública de entrar en universidades públicas en Colombia: "No aceptamos violencia disfrazada de protesta"

Tras la polémica desatada por la medida que autoriza el ingreso de la Fuerza Pública a los campus de las universidades públicas en Colombia, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió al paso de las críticas y defendió la postura del Gobierno nacional frente al control del orden público.

El jefe de la cartera de la política reaccionó directamente a los cuestionamientos planteados por diversos sectores estudiantiles y de la oposición, marcando una clara diferencia entre el ejercicio constitucional de la manifestación y los actos delictivos en el marco de las marchas.

“Respetamos plenamente el derecho a la protesta, lo que no aceptamos es la utilización de la violencia disfrazada de protesta”, aseveró contundentemente el ministro Lara, con lo que respaldó la línea trazada por el Ejecutivo para intervenir en las instituciones de educación superior ante eventuales desmanes.

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La decisión de permitir que la policía y las fuerzas de seguridad crucen el perímetro universitario para neutralizar hechos vandálicos ha reavivado un intenso debate institucional en el país sobre la autonomía universitaria, la seguridad ciudadana y los límites de la protesta social.

“Las universidades tienen autonomía, eso no está en discusión. Pero la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella sobre la decisión del Gobierno.

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Con esta declaración, el Gobierno ratifica su doctrina de cero tolerancia frente a la violencia en las calles y en las aulas, asegurando que el despliegue policial busca proteger los bienes públicos y la integridad de la propia comunidad académica que sí protesta de manera pacífica.