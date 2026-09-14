NTN24
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Ministro del Interior

Ministro del Interior defiende autorización a Fuerza Pública de entrar en universidades públicas en Colombia: "No aceptamos violencia disfrazada de protesta"

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Ministro del Interior de la República de Colombia -Rodrigo Lara-Foto: tomada de X @Rodrigo_Lara_
Ministro del Interior de la República de Colombia -Rodrigo Lara-Foto: tomada de X @Rodrigo_Lara_
El ministro de Interior respondió a la controversia generada por la nueva directriz gubernamental, asegurando que se respeta la manifestación pacífica.

Tras la polémica desatada por la medida que autoriza el ingreso de la Fuerza Pública a los campus de las universidades públicas en Colombia, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió al paso de las críticas y defendió la postura del Gobierno nacional frente al control del orden público.

El jefe de la cartera de la política reaccionó directamente a los cuestionamientos planteados por diversos sectores estudiantiles y de la oposición, marcando una clara diferencia entre el ejercicio constitucional de la manifestación y los actos delictivos en el marco de las marchas.

“Respetamos plenamente el derecho a la protesta, lo que no aceptamos es la utilización de la violencia disfrazada de protesta”, aseveró contundentemente el ministro Lara, con lo que respaldó la línea trazada por el Ejecutivo para intervenir en las instituciones de educación superior ante eventuales desmanes.

o

La decisión de permitir que la policía y las fuerzas de seguridad crucen el perímetro universitario para neutralizar hechos vandálicos ha reavivado un intenso debate institucional en el país sobre la autonomía universitaria, la seguridad ciudadana y los límites de la protesta social.

“Las universidades tienen autonomía, eso no está en discusión. Pero la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella sobre la decisión del Gobierno.

o

Con esta declaración, el Gobierno ratifica su doctrina de cero tolerancia frente a la violencia en las calles y en las aulas, asegurando que el despliegue policial busca proteger los bienes públicos y la integridad de la propia comunidad académica que sí protesta de manera pacífica.

Temas relacionados:

Ministro del Interior

Colombia

Protestas

Universidad

Violencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el poderoso escudo antidrones de Ucrania: expertos explican los detalles de esta moderna "armadura"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Contra el vandalismo: el nuevo protocolo de acción de la fuerza pública De la Espriella en universidades

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así fue la reacción de los venezolanos en Washington al ver renovada la embajada de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿A quién protege? Alex Saab se declararía sorpresivamente culpable en EE. UU.: advierten que "podría incriminar presidentes"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Shakira vuelve a España con doce conciertos en Madrid: "Representar en lo más alto a nuestro país"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
Embajada de Venezuela

Del abandono a la remodelación: NTN24 revela que embajada del régimen de Venezuela en Washington fue restaurada

Rescate en Irán-Foto: Imágenes desclasificadas
Régimen de Irán

Las impactantes imágenes del rescate de militares de EE. UU. asediados por el régimen de Irán

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia-Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Contundente mensaje: De la Espriella autoriza el ingreso de la fuerza pública en universidades

Ataque en Colombia - Captura de video
Colombia

Ataque con drones en Colombia: experto en inteligencia critica el gobierno pasado y lo cataloga como "aliado del mal"

Dictador cubano Miguel Díaz Canel-Foto: EFE
Régimen cubano

Grave escenario de violencia en Cuba: informe revela aterrador panorama de represión

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Ecuador

Exdirector de inteligencia asegura que visita de Rubio a Ecuador busca materializar una base militar

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

No lleva ni un mes y son contundentes los golpes de De la Espriella al crimen en Colombia: estos son los abatidos

Personas limpian una calle tras las fuertes lluvias este domingo, en Caracas-Foto: EFE
Inundaciones

Impactantes imágenes: inundaciones en Caracas evidencian incapacidad del régimen ante emergencias

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Ecuador

Exdirector de inteligencia asegura que visita de Rubio a Ecuador busca materializar una base militar

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

No lleva ni un mes y son contundentes los golpes de De la Espriella al crimen en Colombia: estos son los abatidos

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos - Foto: EFE
Colombia

Estos son los detalles de la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a Colombia

Personas limpian una calle tras las fuertes lluvias este domingo, en Caracas-Foto: EFE
Inundaciones

Impactantes imágenes: inundaciones en Caracas evidencian incapacidad del régimen ante emergencias

María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado

"El liderazgo de María Corina es un factor que no puede ser dejado de lado": experto sobre implementación del acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump

5.000 dólares para cada adulto en Estados Unidos: la controversial propuesta de Trump para ganarse las elecciones de medio término

Zelenski

Tras incidente con un dron ruso, Zelensky llega a Canadá para reunirse con el primer ministro Mark Carney

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023