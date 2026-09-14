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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Fútbol

El histórico gesto de Neymar con el Santos: financió una deuda y posibilitó los fichajes de dos veteranos que brillaron en Europa

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Neymar de Santos anima a los aficionados-Foto: EFE
Neymar de Santos anima a los aficionados-Foto: EFE
A través de su empresa familiar NR Sports, el astro brasileño aportó 2,3 millones de dólares para levantar el veto de la FIFA sobre el club.

En una muestra inédita de liderazgo dentro y fuera de la cancha, Neymar Júnior se convirtió en el protagonista decisivo del mercado de pases del Santos FC. La firma NR Sports, empresa familiar que gestiona la carrera del atacante, intervino financieramente para cancelar una millonaria deuda con el AS Mónaco de Francia y destrabar la sanción de la FIFA que le impedía al club brasileño inscribir nuevos futbolistas.

La intervención económica, que ascendió a 12 millones de reales (aproximadamente 2,3 millones de dólares), resolvió el impago del último plazo por el traspaso del mediocampista Jean Lucas. A cambio del auxilio financiero inmediato, el Santos y la compañía de Neymar acordaron negociar de manera conjunta espacios comerciales aún disponibles en la indumentaria oficial del equipo.

La resolución del conflicto ante el ente rector del fútbol mundial habilitó de inmediato las incorporaciones estelares de Philippe Coutinho y Arthur Melo, ambos exfutbolistas del Barcelona y la selección brasileña.

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Coutinho llega procedente del Vasco da Gama con un contrato hasta diciembre, mientras que Arthur acordó su llegada por cuatro meses tras rescindir su vínculo con la Juventus.

Ambas contrataciones, recomendadas e impulsadas directamente por Neymar, forman parte de un ambicioso plan de renovación del conjunto paulista para el Campeonato Brasileño, que también incluye la llegada de figuras como Rodinei y Everton Cebolinha.

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Con la habilitación oficial de sus nuevos refuerzos y el respaldo económico de su máxima figura, el Santos busca consolidar un proyecto deportivo de primer nivel mientras aguarda la recuperación muscular de Neymar para volver a juntar a las estrellas en el terreno de juego.

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