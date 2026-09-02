ONG pide al régimen y a la AN de 2015 un encuentro para revisar la situación de más de 400 presos políticos en Venezuela

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos solicitó al régimen y a la AN de 2015, en el marco de las conversaciones que sostienen ambas delegaciones, un encuentro para revisar la situación de más de 400 presos políticos en Venezuela.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, la ONG sostuvo: "Al cumplirse un mes del anuncio del primer ciclo del actual proceso de diálogo político, y ante la posibilidad de un segundo ciclo a mediados de septiembre, desde CLIPPVE dirigimos una carta pública a Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, y a las delegaciones que encabezan".

"La situación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos no puede seguir ausente. Al menos 400 casos permanecen documentados por CLIPPVE, 37 de ellos con patologías graves, mientras cientos de familias siguen esperando respuestas frente a anuncios de liberaciones que no se han cumplido en los términos ofrecidos", continúa la circular.

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"Solicitamos un encuentro con ambas delegaciones, junto con víctimas y familiares, para presentar los casos documentados, las situaciones más urgentes y propuestas para avanzar hacia la restitución de sus derechos", agrega.

"La libertad no puede ser una concesión ni una ficha de negociación. Es un derecho que debe ser restituido", añade.

Tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, la dictadura venezolana ha excarcelado a múltiples presos políticos.

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Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.