Incautan cerca de 1,5 toneladas de cocaína en el río Meta durante un operativo interinstitucional en Vichada

Las Fuerzas Militares de Colombia, en una acción coordinada entre la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, incautaron un cargamento de aproximadamente 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína durante una operación de interdicción desplegada sobre las aguas del río Meta.

La maniobra táctica se ejecutó en jurisdicción del sector de Nueva Antioquia, en el departamento del Vichada, gracias a labores previas de inteligencia naval que permitieron detectar e interceptar una embarcación tipo bote que navegaba por la zona.

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Al efectuar la inspección del artefacto fluvial, los efectivos de la Fuerza Pública hallaron un total de 38 bultos empaquetados que contenían los 1.500 kilogramos de la sustancia estupefaciente, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los trámites judiciales correspondientes.

“El resultado afecta directamente las capacidades logísticas y financieras de las organizaciones dedicadas al narcotráfico que utilizan los corredores fluviales para movilizar sustancias ilícitas hacia territorio venezolano. La operación evidencia la importancia del control fluvial permanente para anticipar las acciones de las estructuras criminales en la región”, destacaron los mandos militares al término del operativo.

De acuerdo con los reportes oficiales de la Fuerza Naval de la Orinoquía, esta incautación representa un golpe estratégico a las redes transnacionales del crimen organizado que pretenden emplear las cuencas hidrográficas del oriente colombiano como vías de acopio y evacuación de drogas.

La consolidación de la presencia militar en la frontera busca blindar los ríos Meta y Orinoco para impedir que el flujo de narcóticos sostenga las finanzas de las agrupaciones delictivas que operan en la zona limítrofe.

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Las autoridades mantendrán los patrullajes fluviales y la vigilancia aérea en el departamento del Vichada para garantizar el control territorial y neutralizar las dinámicas delictivas en el oriente del país.