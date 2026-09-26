Estados Unidos y China abren un canal para incidentes de IA: de esta forma funcionará el nuevo mecanismo

Estados Unidos y China han acordado establecer un canal bilateral de comunicación para gestionar incidentes que tienen relación con la inteligencia artificial, en un nuevo intento por reducir los riesgos que se derivan de una tecnología que se convirtió en uno de los principales escenarios de competencia entre ambas potencias.

El acuerdo se alcanzó en la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Washington y quedó incluido en los entendimientos anunciados luego de la cumbre con el presidente Donald Trump. También, además del canal para incidentes, los dos acordaron crear un diálogo específico acerca de lo que denominan “superinteligencia”, el cual se destina a intercambiar puntos de vista sobre los riesgos y beneficios de estas tecnologías. El próximo encuentro está previsto para noviembre de 2026.

La creación de este mecanismo comenzó a negociarse días antes de la reunión entre Trump y Xi. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, planteó en conversaciones con funcionarios chinos la necesidad de establecer una línea para comunicar incidentes de seguridad que se relacionan con la IA y desarrollar protocolos comunes para responder ante ellos.

Entre los escenarios que se mencionaron durante esas conversaciones estuvieron los que llaman agentes incontrolables, probables ataques informáticos y acciones de actores no estatales que pudiesen usar sistemas avanzados de inteligencia artificial para generar riesgos de seguridad nacional. Bessent igualmente aseguró que las empresas desarrolladoras tendrían que asumir responsabilidad por el comportamiento de sus sistemas.

El acuerdo llega en un momento de fuerte competencia tecnológica entre Washington y Pekín. Los dos países disputan el liderazgo en inteligencia artificial, semiconductores y otras tecnologías estratégicas, y también mantienen restricciones y controles sobre determinados productos y componentes tecnológicos.

China ya confirmó esta semana que mantuvo con Estados Unidos su primer diálogo de inteligencia artificial dentro del mecanismo bilateral de consultas económicas y comerciales. No obstante, en ese momento Pekín no precisó si las conversaciones incluyeron específicamente un sistema de notificación para incidentes relacionados con la IA.

Ahora bien, los comunicados tras la cumbre de Trump y Xi confirman la creación del canal bilateral. Según EFE, también acordaron usar el término “superinteligencia” para referirse a esta categoría de tecnologías emergentes y sostener un intercambio específico acerca de sus riesgos y beneficios.

El nuevo mecanismo no elimina las distinciones entre las dos potencias. La inteligencia artificial sigue vinculada a disputas de comercio, acceso a chips avanzados, controles de exportación y seguridad nacional. El canal contempla, en cambio, establecer una vía de comunicación que deje reaccionar frente a incidentes sin depender únicamente de los canales diplomáticos generales.