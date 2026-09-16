Imágenes sensibles: macroataque con drones en Colombia: "Es un atentado terrorista"

En imágenes quedó registrado el violento ataque con drones por parte de los grupos criminales en Colombia contra un radar de la Aeronáutica Civil, en el Valle del Cauca, en el municipio de La Candelaria. Para conversar sobre este tema y el poder que han ganado en los últimos años estos grupos criminales con el uso de aeronaves no tripuladas, el programa Club de Prensa de NTN24 conversó con el vicealmirante Martínez Olmos, exjefe del Estado Mayor Naval.