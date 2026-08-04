Celeste Amarilla, la senadora paraguaya envuelta en la polémica por insultos a Mbappé, postula su candidatura presidencial para 2028

Un mes después de desatar el rechazo internacional por lanzar comentarios racistas contra el futbolista francés Kylian Mbappé, la senadora Celeste Amarilla anunció públicamente su intención de competir por la candidatura a la Presidencia de Paraguay de cara a las elecciones de 2028.

Amarilla, de 61 años, ofreció su nombre a la dirigencia del Partido Liberal Radical, la principal fuerza de oposición en el país, asegurando que representa una “alternativa previsible” frente a otros liderazgos de la agrupación y sectores afines.

La declaración de la legisladora surge en respuesta al anunciado regreso al partido del también senador Eduardo Nakayama, quien buscará la venia de la colectividad para los comicios presidenciales. Amarilla cuestionó los intentos de alianza con figuras externas.

"Nos da miedo su permanencia con el partido... pero conmigo nadie va a tener esas dudas", aseveró tras calificar que la dirigencia teme un eventual abandono de las bases en caso de llegar al poder.

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La senadora también cuestionó que otros nombres de la oposición, como Kattya González y Miguel Prieto, pretendan el respaldo de la plataforma liberal sin pertenecer formalmente a sus filas.

Este lunes Amarilla al ser consultada por la prensa sobre si el escándalo con el astro del Real Madrid afectaría de forma negativa o positiva sus aspiraciones de llegar al Palacio de los López, la senadora desestimó el impacto con su habitual estilo provocador.

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“Mbappé no pudo ni ganar el Mundial ¿Va a poner presidente en Paraguay?”, respondió a la pregunta de una periodista local.