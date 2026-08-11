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Fútbol

"Me veo obligado a reaccionar con fuerza": jugador mundialista anuncia acciones contra club sudamericano tras no ser renovado su contrato

agosto 11, 2026
Por: Luis Cifuentes
Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026 - Foto: EFE
El mundialista anunció acciones en contra del club por lo que considera un incumplimiento contractual tras casi dos años en el equipo.

Un jugador mundialista anunció acciones en contra de un club sudamericano que decidió no renovarle el contrato por su alto costo.

Se trata del Corinthians de Brasil, que este martes descartó por razones económicas renovar el contrato del internacional neerlandés Memphis Depay, que venció el pasado 31 de julio.

Depay, de 32 años, había llegado a las filas del Timão en septiembre de 2024, tras una exitosa carrera en Europa con PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique de Lyon y Atlético de Madrid.

“Estoy muy decepcionado de leer que Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo en vigor para extender mi contrato por 2 años más”, indicó el jugador neerlandés en redes sociales.

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En ese sentido, explicó que dicha renovación “fue explícitamente acordada por el presidente, así como por los departamentos deportivo, legal y financiero” del club brasileño. “Sin embargo, algunas personas decidieron incumplir este compromiso”, resaltó.

Menphis anunció acciones en contra del club por lo que considera un incumplimiento contractual tras casi dos años en el equipo.

“No quería esta situación y siempre respeté al club a lo largo del proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con fuerza para preservar mis intereses”, dijo.

“En los próximos días hablaré públicamente, pero pueden estar seguros de que no dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”, agregó.

Por su parte, el club señaló que "la decisión fue tomada única y exclusivamente en consideración de la salud financiera de nuestra institución, que demanda riguroso equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles".

El Corinthians tiene una enorme deuda estimada en cerca de 420 millones de euros (unos 485 millones de dólares) en el informe anual de la industria del fútbol brasileño de la firma Galápagos Capital.

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