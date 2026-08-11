“Me parte el corazón”: Gianni Infantino expresa su dolor por el terremoto tras su reciente visita a Colombia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se sumó de manera sentida a las manifestaciones de solidaridad del deporte internacional como Colombia, tras el trágico terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y occidente del país y que ya deja más de 188 víctimas mortales.

La catástrofe impactó de forma especial al dirigente suizo-italiano, quien había estado en territorio colombiano apenas unos días antes del evento telúrico, recorriendo la ciudad de Cali una de las zonas más golpeadas por la emergencia

​"Hace apenas unos días estuve en Cali, rodeado de niños jugando al fútbol y disfrutando juntos, por lo que ver esas mismas calles, y muchas otras en Colombia, sacudidas por este terremoto, me parte el corazón", escribió el máximo directivo del fútbol mundial en su cuenta oficial de Instagram.

En su pronunciamiento, el líder del organismo internacional envió sus condolencias a los afectados en las regiones de mayor impacto, como el Valle del Cauca, el Chocó y el Eje Cafetero, ratificando el acompañamiento del deporte global ante la crisis.

"En nombre de la FIFA y de toda la comunidad futbolística, mis pensamientos están con las familias y los amigos de quienes perdieron sus vidas, con aquellas personas que resultaron heridas, aquellas que sufrieron daños en sus hogares y aquellas que esperan noticias de sus seres queridos. Nos solidarizamos con el pueblo colombiano en estos momentos tan difíciles", concluyó Infantino.

Con este pronunciamiento, el máximo organismo del balompié mundial reiteró su acompañamiento a Colombia en medio de la emergencia humanitaria, sumándose a las cadenas de auxilio internacional y a los mensajes de aliento que continúan llegando desde diferentes rincones del planeta para las familias de los afectados.