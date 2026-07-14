Voluntario venezolano recibió reconocimiento de la Corona británica por servir como traductor oficial en La Guaira: "Llevar el mensaje fue rudo"

Un joven de 24 años identificado como Israel Rivas, oriundo de San Félix (estado Bolívar), viajó de forma voluntaria a La Guaira tras los devastadores terremotos.

Su labor como intérprete y puente entre los rescatistas británicos y las familias devastadas le valió una carta de reconocimiento de la Corona británica, entregada por el embajador Colin Dick.

"Me dieron la carta, pero yo no la abrí; luego reuní a mi papá, a mi mamá y a mi hermana y les dije: 'Quiero leer esto con ustedes'; luego fue llanto y lágrimas", expresó Rivas.

Posteriormente, dijo: "Fue muy duro llevar el mensaje; tocaba traducir de manera precisa sin meter tantos sentimientos, pero uno es venezolano, y le duele. En ese momento pensé que hay momento para todo y ya llegará mi tiempo para llorar".

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Expertos aseguran que se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas sostienen que este se desencadena porque la tensión tectónica acumulada es tan extrema que la ruptura de una falla transfiere su presión de inmediato a otra falla o segmento cercano, lo que provoca una segunda liberación de energía casi simultánea.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Estimaciones preliminares de organismos internacionales basadas en tecnología de radar indican que hasta 59.000 edificaciones habrían sufrido algún tipo de daño.