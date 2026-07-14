NTN24
Martes, 14 de julio de 2026
Martes, 14 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

Voluntario venezolano recibió reconocimiento de la Corona británica por servir como traductor oficial en La Guaira: "Llevar el mensaje fue rudo"

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Israel Rivas, voluntario venezolano / Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Fotos: Facebook / EFE
Israel Rivas, voluntario venezolano / Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Fotos: Facebook / EFE
El joven contó lo que decía la carta entregada por el embajador Colin Dick, luego de hacer de 'puente' entre los afectados y los rescatistas británicos.

Un joven de 24 años identificado como Israel Rivas, oriundo de San Félix (estado Bolívar), viajó de forma voluntaria a La Guaira tras los devastadores terremotos.

o

Su labor como intérprete y puente entre los rescatistas británicos y las familias devastadas le valió una carta de reconocimiento de la Corona británica, entregada por el embajador Colin Dick.

"Me dieron la carta, pero yo no la abrí; luego reuní a mi papá, a mi mamá y a mi hermana y les dije: 'Quiero leer esto con ustedes'; luego fue llanto y lágrimas", expresó Rivas.

Posteriormente, dijo: "Fue muy duro llevar el mensaje; tocaba traducir de manera precisa sin meter tantos sentimientos, pero uno es venezolano, y le duele. En ese momento pensé que hay momento para todo y ya llegará mi tiempo para llorar".

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

o

Expertos aseguran que se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas sostienen que este se desencadena porque la tensión tectónica acumulada es tan extrema que la ruptura de una falla transfiere su presión de inmediato a otra falla o segmento cercano, lo que provoca una segunda liberación de energía casi simultánea.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

o

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Estimaciones preliminares de organismos internacionales basadas en tecnología de radar indican que hasta 59.000 edificaciones habrían sufrido algún tipo de daño.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Terremoto

Historia

La Guaira

corona

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Ruinas y silencio: así luce la 'Zona Cero' en Venezuela 20 días después de los terremotos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Embajada de Colombia en EEUU solicitó información sobre la muerte de colombiano en operativo de ICE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Alerta por al menos 300 drones iraníes que tendría el régimen de Cuba y que podrían alcanzar Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Actualidad

Ver más
Damnificados por terremotos en Venezuela - Foto referencia: AFP
Testimonio

“Agradecer a Dios que nos dio otra oportunidad de vida”: testimonio de damnificada por los terremotos

Afectaciones de terremotos en Venezuela - Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

“El origen de este desastre fue geológico, pero magnificado por decisiones políticas tomadas tanto con Chaves como Maduro”: analista internacional

El Topo de La Guaira - AFP
Terremoto en Venezuela

Provea confirmó la excarcelación del líder comunitario el ‘Topo de La Guaira’: "Fue liberado bajo una medida cautelar"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Damnificados por terremotos en Venezuela - Foto referencia: AFP
Testimonio

“Agradecer a Dios que nos dio otra oportunidad de vida”: testimonio de damnificada por los terremotos

Jhon Arias con la selección Colombia ante Suiza en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección Colombia

Jhon Arias pidió un "cambio" en la Selección Colombia tras la eliminación en octavos de final del Mundial: "Ya está bueno de quedarnos siempre a la puerta"

Messi y Gianni Infantino | Foto: AFP
Messi

Gianni Infantino se desborda en elogios con Messi y su hat-trick tras alcanzar récord del alemán Miroslav Klose: "es un reflejo de tu brillantez”

Jude Bellingham, jugador de Inglaterra / FOTO: EFE
Mundial 2026

En un partidazo, Bellingham llevó a Inglaterra a la semifinal del Mundial dejando en el camino a Noruega

Abelardo de la Espriella, presidencial electo de Colombia, y José Manuel restrepo, su vicepresidente - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella designa a su vicepresidente como director de empalme y anuncia que no asistirá a la Casa de Nariño antes de su posesión

Afectaciones de terremotos en Venezuela - Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

“El origen de este desastre fue geológico, pero magnificado por decisiones políticas tomadas tanto con Chaves como Maduro”: analista internacional

El Topo de La Guaira - AFP
Terremoto en Venezuela

Provea confirmó la excarcelación del líder comunitario el ‘Topo de La Guaira’: "Fue liberado bajo una medida cautelar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre