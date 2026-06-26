Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de múltiples personas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

Dichos temblores provocaron, según datos preliminares, la muerte de al menos 929 personas y miles de heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros.

La compleja capacidad de respuesta en Venezuela tiene a los afectados en total desespero; por ello, en el seno de la población venezolana y la comunidad internacional surge la siguiente pregunta:

¿Dónde están las milicias antes listas para reprimir ahora que Venezuela las necesita para rescates?

Zair Mundaray, abogado penalista y criminalista, respondió esta interrogante en el programa La Noche de NTN24.

"Esto tan doloroso que se expone no es un hecho aislado; esto lo ideó Chávez, la doctrina del enemigo interno. Las fuerzas militares y las fuerzas policiales no entienden que su razón de existencia es el servicio al ciudadano", dijo Mundaray.

Luego, subrayó: "Ellos (la fuerza pública) ven al ciudadano como un enemigo interno; ahora que se requiere su ayuda, algo que está estipulado en la Constitución, son incapaces de hacerlo".

VEA TAMBIÉN Diosdado Cabello anunció que se restringirá el acceso a La Guaira, el área devastada por terremotos en Venezuela o

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.