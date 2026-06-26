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Viernes, 26 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

"No entreguen a los niños": venezolanos en redes piden a las autoridades que no dejen solos a los menores que perdieron a sus familias en los terremotos

junio 26, 2026
Por: Nucho Martínez
Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela / Oso de peluche - Fotos: EFE / Pexels
Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela / Oso de peluche - Fotos: EFE / Pexels
Tras perder a sus padres en los derrumbes, cada emergencia ha dejado historias desgarradoras.

Tras los devastadores terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que golpearon a Venezuela, muchos menores de edad han quedado huérfanos o separados de sus familias.

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Luego de perder a sus padres en los derrumbes, cada emergencia ha dejado historias desgarradoras, con niños ingresando solos a hospitales y esperando atención médica.

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Por ello, un considerable número de venezolanos ha solicitado en redes sociales a las autoridades del país suramericano que no dejen solos a estos jóvenes.

"Por favor, no entreguen a los niños, hay gente loca que en este momento de vulnerabilidad busca hacer daño a los niños", escribió una usuaria en la red social X.

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"Hay pedófilos, depredadores que se hacen pasar por autoridades para aprovecharse de los niños; Dios mío, protégelos", redactó otro usuario, también en X.

"Sé que todos estamos intentando asimilar esto, pero no podemos abandonar a los niños; el primer canal regular es buscar si tienen más familia; de lo contrario, que algún orfanato pueda ayudar, pero no se le debe dejar con cualquiera que diga: 'Yo lo adopto' o 'Yo me lo llevo'… SOS", añadió otra navegadora de internet en la red Instagram.

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Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de múltiples personas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Dichos temblores provocaron, según datos preliminares, la muerte de al menos 929 personas y miles de heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros.

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