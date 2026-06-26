"No entreguen a los niños": venezolanos en redes piden a las autoridades que no dejen solos a los menores que perdieron a sus familias en los terremotos

Tras los devastadores terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que golpearon a Venezuela, muchos menores de edad han quedado huérfanos o separados de sus familias.

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Luego de perder a sus padres en los derrumbes, cada emergencia ha dejado historias desgarradoras, con niños ingresando solos a hospitales y esperando atención médica.

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Por ello, un considerable número de venezolanos ha solicitado en redes sociales a las autoridades del país suramericano que no dejen solos a estos jóvenes.

"Por favor, no entreguen a los niños, hay gente loca que en este momento de vulnerabilidad busca hacer daño a los niños", escribió una usuaria en la red social X.

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"Hay pedófilos, depredadores que se hacen pasar por autoridades para aprovecharse de los niños; Dios mío, protégelos", redactó otro usuario, también en X.

"Sé que todos estamos intentando asimilar esto, pero no podemos abandonar a los niños; el primer canal regular es buscar si tienen más familia; de lo contrario, que algún orfanato pueda ayudar, pero no se le debe dejar con cualquiera que diga: 'Yo lo adopto' o 'Yo me lo llevo'… SOS", añadió otra navegadora de internet en la red Instagram.

Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de múltiples personas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Dichos temblores provocaron, según datos preliminares, la muerte de al menos 929 personas y miles de heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros.