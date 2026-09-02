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Raúl Castro
Programa: El Informativo

“El régimen va a intentar desmentirlo”: Iliana Labastida sobre el estado de salud de Raúl Castro

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
En medio de los rumores sobre la posible muerte del dictador cubano Raúl Castro, se ha conocido que este se encontraría en estado crítico en un hospital bajo control de la élite militar en La Habana, luego de haber sufrido un accidente cardiovascular. Sobre este tema, El Informativo de NTN24 conversó con Iliana Labastida, directora ejecutiva del Diario Las Américas, quien señaló que "nos llegó la información de una fuente que tuvo acceso al círculo más estrecho que se mueve alrededor de Raúl Castro, que le constató que el estado de salud de Raúl Castro era de gravedad, que lo mantenían vivo con asistencia”. No obstante, considera que “el régimen va a intentar desmentirlo”

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