Exbeisbolista venezolano Omar Vizquel cuestionó varios mensajes que recibió tras la muerte del periodista Juan Vené: "Fueron comentarios muy irrespetuosos"

El exbeisbolista venezolano Omar Vizquel despidió al periodista y cronista deportivo venezolano Juan Vené, quien murió a sus 97 años en Miami, Florida (Estados Unidos) el pasado 15 de septiembre.

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"Señores, se nos fue Juan Vené y he recibido más mensajes por la muerte del señor que por mi cumpleaños. La verdad es que la gente creía que con el voto de Juan Vené yo iba a tener la oportunidad de entrar al Salón de la Fama y no es así”, mencionó Vizquel a través de un video.

Luego, el once veces 'Guantes de Oro' de las Grandes Ligas recordó las opiniones de Vené sobre los peloteros venezolanos que aspiran a formar parte del Salón de la Fama de Cooperstown: "Acuérdense de que él nada más votaba una sola vez, y que no lo hizo fácil para muchos de nosotros los peloteros venezolanos. Fue un tipo que con sus comentarios fue duro y severo y a lo mejor hizo la cosa mucho más difícil, hablando mucho sobre la oportunidad de los criollos. Pero bueno, cada uno tiene una opinión y hay que respetarla, no solo la de él, sino la de las personas que tienen la posibilidad de votar al Salón de la Fama".

Antes de finalizar, el ex campocorto cuestionó varios mensajes que recibió tras la muerte del comunicador. "Fueron comentarios muy irrespetuosos los que me mandaron y la verdad que no lo veo muy cordial en ese sentido. Quiero aprovechar para mandarle mi sentido pésame a todos los familiares del señor Juan Vené, a sus hijos, amigos más cercanos y, bueno, es una lástima", agregó.

Antes de partir del plano terrenal, Vené permanecía hospitalizado luego de sufrir una caída que le provocó complicaciones de salud semanas atrás.

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Nacido en Caracas el 10 de enero de 1929, José Rafael Machado Yánez (nombre de pila) adoptó el seudónimo de Juan Vené, una combinación de los términos Juan Bimba y Venezuela.

Cabe decir que este reconocido periodista construyó una trayectoria de más de 70 años dedicada a la cobertura deportiva.

A lo largo de su carrera siguió 45 Series Mundiales de manera consecutiva y desarrolló trabajos para medios impresos, radio y televisión en distintos países de América Latina.

Uno de sus principales referentes profesionales fue la columna “Juan Vené en la Pelota”, espacio dedicado al béisbol que durante décadas se convirtió en una referencia.

Vené también tuvo una destacada participación en la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), organización de la que formó parte durante años.

Su condición de miembro le permitió convertirse en uno de los primeros periodistas hispanos con voz y voto en las elecciones del Salón de la Fama de Cooperstown.

En 2014 fue exaltado al Salón de la Fama y Museo del Béisbol Venezolano, como reconocimiento a su extensa trayectoria vinculada al periodismo deportivo y al béisbol.