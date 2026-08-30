NTN24
Domingo, 30 de agosto de 2026
Domingo, 30 de agosto de 2026
María Elvira Salazar

“Delcy Rodríguez y los restos del régimen de Maduro no pueden ser el futuro de Venezuela”: contundente mensaje de María Elvira Salazar sobre acuerdo petrolero de EE. UU. con la dictadura

agosto 30, 2026
Por: Natalya Baquero González
Contundente mensaje de María Elvira Salazar sobre acuerdo petrolero de EE. UU. con la dictadura venezolana - Fotos: EFE
Contundente mensaje de María Elvira Salazar sobre acuerdo petrolero de EE. UU. con la dictadura venezolana - Fotos: EFE
En su mensaje, la legisladora deja clara su postura frente a la dictadura chavista, pese a su apoyo al gran acuerdo petrolero firmado entre Estados Unidos y la nación sudamericana.

La congresista republicana, María Elvira Salazar, publicó este domingo un comunicado por medio del cual de manera clara y contundente expresa su posición frente al régimen de Venezuela, el cual, después de varios meses de la captura de Nicolás Maduro, aún se mantiene en el poder.

En su mensaje, la legisladora deja clara su postura frente a la dictadura chavista, pese a su apoyo al gran acuerdo petrolero firmado entre Estados Unidos y la nación sudamericana el pasado viernes, por medio del cual la administración del presidente Donald Trump busca quitarle el control a China.

“Siempre he apoyado quitarle a China el control sobre el petróleo venezolano y recuperar la inversión y la influencia de Estados Unidos en Venezuela”, se indica en el comunicado emitido por María Elvira Salazar y publicado en su red social de X.

A pesar de eso, dejó claro que su “posición sobre Venezuela no ha cambiado ni un centímetro”. Esto teniendo en cuenta que la dictadura chavista aún mantiene el control de la nación sudamericana.

o

"Lo he dicho una y otra vez: Delcy Rodríguez y los restos del régimen de Maduro no pueden ser el futuro de Venezuela”, señaló la congresista.

Asimismo, María Elvira Salazar expresó su deseo de que el acuerdo sea próspero y beneficie a ambas naciones; tiene claro que, debido a las condiciones políticas y judiciales del país sudamericano, “no se puede construir una prosperidad duradera con una dictadura”.

o

“El petróleo de Venezuela debe abrirle las puertas a la libertad. Eso significa instituciones democráticas fuertes, respeto al Estado de derecho y elecciones libres”, sentenció la legisladora en su comunicado, en el que hace énfasis en la democracia como único mecanismo para construir un futuro allí.

Cabe destacar que, pese a que en la nación sudamericana ya se venció el periodo de interinato, como lo establece la Constitución Política, y pese a la intervención de EE. UU. a inicios del año que dio con la captura y extracción de Nicolás Maduro, aún territorio venezolano se encuentra bajo sometimiento del régimen liderado ahora por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.

Temas relacionados:

María Elvira Salazar

Régimen de Venezuela

Acuerdo

Petróleo

Estados Unidos

Delcy Rodríguez

Donald Trump

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Expectativa por el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman que observará el universo como nunca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así fue la velatón por las víctimas del terremoto en Colombia: estuvo el presidente Abelardo de la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Experto sobre lo que le conviene a Trump: "mantener una dictadura y seguir extrayendo el petróleo"

Primera academia espacial / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

EEUU tendrá su primera Academia Espacial para formar, entre otros, militares en el ámbito aeroespacial

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal - Foto: captura video
Ceuta

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Foto de referencia (Canva)
Fraude

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

USS Gridley | Foto: AFP
Estados Unidos

‘USS Gridley': el poderoso buque con el que Estados Unidos pretende intensificar la lucha contra el narcotráfico en Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Gobierno de Abelardo de La Espriella recibirá apoyo internacional que cumpla con los protocolos internacionales

Giancarlo Di Martino, alcalde chavista de Maracaibo / Niños volando papagayos (cometas) - Fotos de referencia: EFE / X
Apagones Venezuela

Repetida narrativa: alcalde chavista de Maracaibo dice que apagones en Zulia se deben al "enredo de papagayos" en cableados de alta tensión

Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Terremoto en Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella declara desastre nacional tras terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Gobierno de Abelardo de La Espriella recibirá apoyo internacional que cumpla con los protocolos internacionales

Giancarlo Di Martino, alcalde chavista de Maracaibo / Niños volando papagayos (cometas) - Fotos de referencia: EFE / X
Apagones Venezuela

Repetida narrativa: alcalde chavista de Maracaibo dice que apagones en Zulia se deben al "enredo de papagayos" en cableados de alta tensión

Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Terremoto en Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella declara desastre nacional tras terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Hospital en Cali y el doctor Gallego | Fotos: EFE-NTN24
Terremoto en Colombia

"Pensé que el edificio se iba ir a abajo": valiente doctor que lideró evacuación de un hospital en Cali

Trump y su anuncio de la firma de un acuerdo con el régimen de Irán - Foto: Canva / AFP
Estados Unidos

Estados Unidos pide a China "alinearse" para aislar al régimen de Irán: "Estamos aplicando la máxima presión"

Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4- Foto: EFE
Terremoto en Colombia

BID, Banco Mundial y CAF destinan 1,2 millones de dólares en donaciones para la emergencia por el terremoto en Colombia

El Helicoide - AFP
Venezuela

"He tenido miedo": Carlos Azuaje relata cómo fue reciente persecución que sufrió en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023