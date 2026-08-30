“Delcy Rodríguez y los restos del régimen de Maduro no pueden ser el futuro de Venezuela”: contundente mensaje de María Elvira Salazar sobre acuerdo petrolero de EE. UU. con la dictadura

La congresista republicana, María Elvira Salazar, publicó este domingo un comunicado por medio del cual de manera clara y contundente expresa su posición frente al régimen de Venezuela, el cual, después de varios meses de la captura de Nicolás Maduro, aún se mantiene en el poder.

En su mensaje, la legisladora deja clara su postura frente a la dictadura chavista, pese a su apoyo al gran acuerdo petrolero firmado entre Estados Unidos y la nación sudamericana el pasado viernes, por medio del cual la administración del presidente Donald Trump busca quitarle el control a China.

“Siempre he apoyado quitarle a China el control sobre el petróleo venezolano y recuperar la inversión y la influencia de Estados Unidos en Venezuela”, se indica en el comunicado emitido por María Elvira Salazar y publicado en su red social de X.

A pesar de eso, dejó claro que su “posición sobre Venezuela no ha cambiado ni un centímetro”. Esto teniendo en cuenta que la dictadura chavista aún mantiene el control de la nación sudamericana.

VEA TAMBIÉN Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión fechada el 25 de junio o

"Lo he dicho una y otra vez: Delcy Rodríguez y los restos del régimen de Maduro no pueden ser el futuro de Venezuela”, señaló la congresista.

Asimismo, María Elvira Salazar expresó su deseo de que el acuerdo sea próspero y beneficie a ambas naciones; tiene claro que, debido a las condiciones políticas y judiciales del país sudamericano, “no se puede construir una prosperidad duradera con una dictadura”.

VEA TAMBIÉN Presidente Trump se pronuncia sobre lo que hará con el petróleo venezolano tras mega acuerdo con el régimen o

“El petróleo de Venezuela debe abrirle las puertas a la libertad. Eso significa instituciones democráticas fuertes, respeto al Estado de derecho y elecciones libres”, sentenció la legisladora en su comunicado, en el que hace énfasis en la democracia como único mecanismo para construir un futuro allí.

Cabe destacar que, pese a que en la nación sudamericana ya se venció el periodo de interinato, como lo establece la Constitución Política, y pese a la intervención de EE. UU. a inicios del año que dio con la captura y extracción de Nicolás Maduro, aún territorio venezolano se encuentra bajo sometimiento del régimen liderado ahora por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.