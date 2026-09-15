Estados Unidos reasignó millones de dólares de ayuda militar que iba a países en Europa para dirigirla a Colombia, Perú y Ecuador, según AP

La agencia de noticias AP informó este martes que la administración del Gobierno de Donald Trump está recortando decenas de millones de dólares en ayuda militar destinada a países de Europa y Oriente Medio para apoyar a gobiernos de Latinoamérica.

El Departamento de Estado, según AP, notificó el martes al Congreso que reasignará 52 millones de dólares en financiación militar extranjera procedente de Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia.

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La decisión sobre el cambio de destino de los fondos se dio luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, visitara Colombia, Ecuador y Perú la semana pasada.

“La administración Trump ha priorizado el hemisferio occidental en su política exterior, con especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal”, mencionó la agencia.

El Departamento de Estado afirmó que los fondos se utilizarían para "combatir el narcoterrorismo en nuestro propio territorio y ayudar a seguir garantizando la seguridad del Canal de Panamá", y añadió que el hemisferio occidental ha sido históricamente descuidado en lo que respecta a la asistencia militar norteamericana.

“Estos fondos impedirán que los adversarios establezcan puntos de apoyo estratégicos en nuestro hemisferio”, indicó la entidad dirigida por Marco Rubio en lo que para AP es una crítica a China que ha buscado reforzar su presencia en América Latina.

La medida se daría como consecuencia, además, las quejas del presidente Donald Trump sobre el supuesto bajo gasto de los aliados de la OTAN en sus presupuestos de defensa. Macedonia del Norte y Eslovaquia, cabe precisar, son miembros de la alianza militar.