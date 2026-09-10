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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Escudo de las Américas
Programa: Club de Prensa

¿Habrá militares de EE. UU. en Perú tras alianza del 'Escudo de las Américas'?

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Una visita que podría cambiar el rumbo de Perú, es así como puede describirse la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Lima en donde se reunió con la presidente de la nación, Keiko Fujimori. Para hablar sobre este tema, Francisco Belaunde, internacionalista peruano, y Vanessa Vallejo, analista política, conversaron con el programa Club de Prensa de NTN24.

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