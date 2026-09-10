¿Habrá militares de EE. UU. en Perú tras alianza del 'Escudo de las Américas'?

Una visita que podría cambiar el rumbo de Perú, es así como puede describirse la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Lima en donde se reunió con la presidente de la nación, Keiko Fujimori. Para hablar sobre este tema, Francisco Belaunde, internacionalista peruano, y Vanessa Vallejo, analista política, conversaron con el programa Club de Prensa de NTN24.